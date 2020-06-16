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瀚宇博人馬進駐 焦佑衡任嘉聯益新副董

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

華新集團PSA華科事業群人馬正式進駐嘉聯益（6153），嘉聯益公告，新任副董事長由瀚宇博（5469）公司代表人焦佑衡擔任，嘉聯益董事長仍由蔡長穎續任。

嘉聯益今（16）日舉行股東會，在選出新任董事會成員後，瀚宇博掌握兩席董事，董事會選任副董事長為焦佑衡，焦佑衡是以同為PCB廠的瀚宇博代表人身份進入嘉聯益董事會。

嘉聯益新任董事會包含董事長蔡長穎、副董事長吳永輝、中國區總經理葉坤祥、台南女性權益促進會秘書長邱美月、瀚宇博代表人焦佑衡及熊光嵩，獨董則為金利精密總經理吳清沂、嘉威聯合會計師事務所合夥人暨副所長施春成、東友科技董事長兼總經理黃育仁。

瀚宇博當初透過換股方式投資嘉聯益，前者總計取得後者24%股權，為嘉聯益第一大股東，而華新集團PSA華科事業群掌門人焦佑衡在去年10月嘉聯益股東臨時會後成為嘉聯益董事。

焦佑衡為華新集團PSA華科事業群董事長，在尚未投資嘉聯益前，集團旗下共有華新科、佳邦、瀚宇博德、精成科、華東科技、信昌電、台灣精星等七家公司。

對於瀚宇博投資，嘉聯益總經理暨執行長李華全指出，很感謝瀚宇博的幫忙，藉此能在市場上互通有無，提供包含商業機會、客戶來源，雖然雙方還是有一些產品重疊，但在嘉聯益既有基礎之下，瀚宇博能補足一些公司的不足。

李華全表示，瀚宇博管理績效經驗很好，雙方在服務客戶、5G市場都可以著墨。而在技術方面，瀚宇博、嘉聯益還沒有很具體的合作，但未來合作可能性很高，很多面向產品可以一起做。

嘉聯益 瀚宇博德 華新科

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