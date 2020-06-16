互動每股配6元現金 中華電前董座鄭優任獨董

台積電5月中宣布，擬砸120億美元（約3600億元台幣）赴美設廠後，首要對手三星電子動作頻頻，於一周內接連宣布，在南韓國內新建5奈米製程的新晶圓廠；大當家李在鎔更親赴陝西首府西安，視察三星在海外的唯一半導體工廠，而且在回國後不久宣布，加派300人至中國，加速擴建西安廠。

2020-06-16 10:20