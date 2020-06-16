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互動每股配6元現金 中華電前董座鄭優任獨董

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導
中華電信。圖／聯合報系資料照片
中華電信。圖／聯合報系資料照片

仲琦旗下小金雞互動今（16）日舉行股東會，通過每股配發6元現金股利，同時全面改選董事，互動也邀來中華電信前董事長鄭優擔任互動獨董。

通信網路業互動去年營收19.6億元，稅後純益2.4億元，每股稅後純益6.51元，股東會通過每股配發6元現金股利，營運及現金股利發放都創下歷史新高。

互動也選任新任董事及獨董，包含仲琦代表人鄭炎為、林裕欽、劉美蘭、加來開發有限公司代表人王榮煌，獨董施朝福、莊烋真及中華電信前董事長鄭優。

今年第1季互動合併營收約為3.49億元，每股稅後純益0.8元，較去年同期衰退，互動表示，主因4G建置已告段落及受新冠肺炎疫情影響客戶資本支出預算延遲執行所致，但第2季已逐漸擺脫疫情影響，將比第1季顯著成長。

互動表示，由於國內行動電信業者已別於今年2月、3月標到國家通訊傳播委員會（NCC）釋放的5G頻譜及位置，並已陸續和歐洲電信設備供應商簽約購買5G設備及建置，已有多家業者公布即將於今年7月5G正式開台，已陸續取得各行動電信業者及電信設備供應商5G基站裝機長期合約及優化工程，將陸續於今年第4季或明年逐步認列，未來兩年度5G建設應該會逐步加溫。

5G 4G 中華電信

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