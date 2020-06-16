博晟將與工研院持續研發骨科產品 估2021年上櫃掛牌

博晟生醫（6733）今（16）日參加工研院舉辦的「打造健康樂活新『膝』望」成果發表會，介紹博晟技轉自工研院的「一次性自體軟骨修補系統」。博晟董事長暨總經理陳德禮醫師指出，博晟將持續與工研院等國內外機構合作，持續開發骨科與其他部位的再生醫學產品，並且為病患提供一站式全方位服務。博晟目前已準備相關上櫃申請作業，預計2021年上櫃。

博晟指出，「一次性自體軟骨修補系統」為公司旗下第一個獲准上市的產品。今年4月獲得衛生福利部食品衛生管理署（TFDA）核准上市，目前正在申請美國與歐洲認證，進軍國際市場。

工研院指出，博晟「一次性自體軟骨修補系統」對台灣的生醫產業有兩項指標意義，第一是博晟生醫是國內首件自主研發再生醫學類取得TFDA Class III醫材(第三級醫材)，代表研發期甚長的生醫技術，在科技專案多年耕耘擘畫下，已逐漸開花結果。其次則是再生醫學的趨勢與潮流，台灣在十年前已領先展開，此項技術在2008年即完成技術轉移，經歷多年的耕耘收案，才能成功獲准上市。

陳德禮指出，嚴重軟骨受損的最終治療是人工膝關節置換，業界皆在努力尋找可以修復的替代方案。「一次性自體軟骨修補系統」即為博晟克服此一問題而開發的新型醫材。該技術源自於工研院與臺大醫院合作開發的「兩相材料軟硬骨關節修復技術」。

博晟團隊合併美國醫材大廠Exactech台灣子公司美精技後取得此技術，進一步加以改良成為專利「一次性自體軟骨修補系統」。其特色為所有過程可在手術房內，無需體外培養細胞，僅需一次手術即可即可解決膝蓋軟骨損傷問題。

根據工研院資料，2050年全球65歲以上高齡人口預估達15.5億，佔全球人口15.8%，隨著全球高齡化、慢性病患增加，或運動造成的膝蓋損傷，全球骨科醫療器材市場將持續成長。

陳德禮進一步指出，台灣脊椎骨材、生物性骨材與創傷固定產品占比持續升高；其中，又以膝關節為關節重建最大需求產品。以台灣為例，根據國發會統計資料，台灣將在2026年邁入「超高齡社會」，65歲以上老年人口比率將超過20%。衛福部統計則顯示，台灣退化關節炎盛行率達15％，等於每6.5個人中就有1人有膝關節退化問題。「一次性自體軟骨修補系統」可望為膝蓋軟骨損傷的患者提供新的醫療選擇。

繼「一次性自體軟骨修補系統」之後，博晟也鎖定骨科相關部位，持續與工研院與日本Osteopharma等國內外單位合作研發骨科相關之再生醫學產品。為提供病患全方為服務。除了再生醫材以外，博晟也規劃提供患者，包括完整的術前評估，還有術後復健計畫，以及追蹤諮詢等一站式全方位的骨科照護服務。

博晟預計在2021年上櫃，未來更希望透過與工研院持續合作，開發其他部位的相關再生醫學產品，為患者帶來新福音。