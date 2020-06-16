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App交易額達15兆元 蘋果85%不抽佣

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
2019年蘋果應用程式商店App Store在全球促成多達5,190億美元（約合15.3兆新台幣）的交易額。（photo by Flickr）
2019年蘋果應用程式商店App Store在全球促成多達5,190億美元（約合15.3兆新台幣）的交易額。（photo by Flickr）

蘋果App Store去年交易額達15兆，竟有85%不抽佣金！蘋果15日發布研究報告指出，2019年蘋果應用程式商店App Store在全球促成多達15.3兆新台幣（約合5,190億美元）的交易額。蘋果強調，超過85%交易額全歸第三方開發者與企業。這讓一般開發者與消費者可免於受層層剝削。

App Store行動商務中的高占比項目則包括Aribnb、Booking.com等旅遊App，交易額570億美元、Uber、Lyft等乘車服務，交易額400億美元，還有UberEats、foodpanda等外送服務，交易額310億美元，還有雜貨外送服務，約占140億美元；還有亞馬遜等電商網購等平台。

85%交易沒抽佣

根據《BBC》報導，蘋果委託研究公司Analysis Group執行此份報告，研究範圍除了涵蓋一般認知中，購買付費應用程式、App內購等蘋果會從中抽取手續費的交易，也包括廣告銷售等蘋果不干預的交易，不計算蘋果自己的App營收，如Apple Music、Apple News等。

自2008年上線以來，App Store服務已在全球175個國家地區推出，擁有超過200億款App，每週活躍用戶數高達5億人，多年來一直是全球最大的App商店，去年營收初估達500億美元，遠超Google Play網路商店的293億美元。蘋果僅對數位商品及服務相關的交易抽取佣金，銷售額總計610億美元，佔比不到15%。

蘋果抽佣爭議已久

Analysis Group估算，整體交易額中佔據最大比例的是實體商品與服務類別，交易額達4,130億美元，約占整體8成，且絕大部分收入由行動商務（M Commerce）類App貢獻，「一般零售」又佔其中大宗，交易額為268億美元。

根據《CNBC》報導，蘋果已因為App Store對開發者的種種限制、高達30%的佣金制度等而惹上風波。

音樂串流巨頭Spotify去年發布了蘋果的「5大罪狀」，並向歐盟提起訴訟，控告蘋果壟斷打壓。為了規避蘋果30%的手續費，包括Spotify在內等業者引導用戶前往網頁訂閱，Netflix、YouTube TV等服務更乾脆不讓用戶在蘋果端訂閱服務。

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蘋果 App Store

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