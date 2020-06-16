工研院攜手博晟 發表國內首件自主研發再生醫學產品

隨著全球高齡化或運動傷害造成的膝蓋損傷，帶動全球骨科醫療器材市場持續成長，在經濟部科技專案支持下，工研院攜手博晟生醫今天舉辦成果發表記者會，展現博晟生醫以來自工研院與臺大醫院共同研發的「兩相材料軟硬骨關節修復技術」，研發出國內首件自主研發的再生醫學產品，目前已取得臺灣TFDA認證。

根據研究指出，臺灣已進入高齡社會，每2人即有1人有退化性關節炎，也讓脊椎骨材、生物性骨材與創傷固定產品占比持續升高；其中，又以膝關節為關節重建最大需求產品。

工研院與臺大醫院合作開發出「兩相材料軟硬骨關節修復技術」，之後與博晟生醫研發出國內首件自主研發的再生醫學產品，不須離開手術房與體外培養細胞、一次手術即可完成，利用微創達成自體軟骨修復，手術約40分鐘即可完成，可一次解決膝蓋軟骨損傷問題。

工研院院長劉文雄表示，博晟生醫以來自工研院與臺大醫院共同研發的「兩相材料軟硬骨關節修復技術」，研發出一次性自體軟骨修補系統，目前已在國內完成臨床試驗並取得臺灣TFDA認證，建立臺灣膝蓋軟骨手術里程碑。面對高齡化挑戰與再生醫療帶來的契機，工研院也積極擘畫「2030技術策略與藍圖」，投入健康樂活領域的應用與發展。

博晟生醫董事長陳德禮表示，在經濟部技術處的支持下，工研院與臺大醫院合作研發相關骨材，並技轉美國醫材大廠美精技，再由博晟打造一次性自體軟骨修補系統，除為患者規劃完整的術前評估與術後復健計畫，也透過APP來蒐集數據、追蹤術後諮詢與照護，打造一站式全方位的照護服務。