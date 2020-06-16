Check Point：大規模居家辦公 推升網路攻擊和安全漏洞

全球網路安全解決方案廠Check Point Software Technologies Ltd.（納斯達克股票代碼：CHKP）今（16）日發布一項調查結果，揭密企業在疫情期間如何管理網路安全，並列出步入「新常態」後未來幾個月的首要資安任務和挑戰。

超過86%的受訪者表示，疫情期間最大的IT挑戰是轉向大規模居家辦公模式，而最大的安全問題則是維護員工VPN輸送量。Check Point台灣區總經理劉基章表示，因應新冠肺炎疫情，企業幾乎連夜趕工調整其網路和安全架構，但仍不可避免地留下了安全性漏洞，使其暴露在更多的攻擊威脅下，並讓網路犯罪者有機可乘。

「隨著全球封城禁令逐漸解除，我們正漸漸轉向『新常態』工作方式，」劉基章指出，企業需要使用全面的端到端安全架構，以確保員工家用電腦和行動裝置到企業資料中心的連線安全無虞。雖然疫情總有一天會消失，不過它引發的網路犯罪熱潮依然存在，唯有採用正確的安全防護措施，才能有效防止攻擊造成的大規模損失和破壞。

Check Point對全球270多名IT和安全專業人員所做的調查主要結果，疫情導致封城初期面臨的主要安全問題62%的受訪者認為，最初封城期間面臨的主要問題是確保員工遠端存取安全和維護VPN輸送量，其次是防止社交工程攻擊（47%）及保護員工終端和家用網路安全（52%）。

75%的受訪者表示，隨著解除封城禁令逐漸鬆綁，部分辦公室已對特定員工再次開放，但全球員工平均每週仍有4天需要居家辦公，顯示居家辦公的漏洞和威脅將長期存在。65%的受訪者表示，他們的公司禁止非受管理的電腦進入公司VPN，但只有29%的公司在員工家用電腦上部署終端安全防護，35%的公司執行合規檢查。

面對未來幾個月「新常態」的首要安全任務，79%的受訪者認為，由於員工仍繼續彈性地居家辦公，他們的首要任務是加強安全防護並抵禦攻擊。43%的受訪者表示計畫部署行動安全解決方案，而39%的受訪者則打算整合安全資產，以消除不斷擴展的網路邊界上的「盲點」。

至於未來12個月，Check Point指出，企業將面臨的主要網路安全挑戰，超過75%的受訪者表示，他們最擔心網路攻擊不斷增加，尤其是網路釣魚和社交工程漏洞；51%的受訪者擔心對非受管理的家庭終端裝置所發起的攻擊，而有33%的受訪者憂心針對員工行動裝置的攻擊。

Check Point擁有全面的安全解決方案，可為居家辦公提供一流的連線能力和出色的安全保護、協助員工保持最高的工作效率。其中包括Check Point遠端存取VPN軟體、端點威脅防禦、行動裝置安全解決方案和Mobile Secure Workspace，以上所有解決方案都旨在採取實用方法保護居家辦公人員。