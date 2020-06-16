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車用、通訊等應用需求減 今年全球半導體產值下滑1.3%

經濟日報 / 記者張家瑋／即時報導

新冠肺炎疫情影響全球半導體終端應用市場需求，集邦科技旗下拓墣產業研究院公布，2020年全球半導體產值約3,019億美元，年衰退1.3%。其中消費性、車用與通訊類方面衰退機率偏高，而電腦運算、工業類方面則較有成長契機。

拓墣產業研究院指出，2020下半年的市場需求仍有諸多不穩定因素，主要觀察點為目前的強拉貨效應是否延續，尤其因疫情衍生的遠距教學與工作屬於階段性措施，進入下半年後應將部份解除，讓相關晶片需求的拉貨力道趨緩。

此外，目前預估第三季與第四季的需求連貫性可能不強，第三季需求放緩程度及客戶庫存水位調整狀況是重要的判斷指標，第四季節慶購物效應則需視商業活動復甦情況而定。

如此一來，旺季效應的發酵力道將有所改變，影響半導體供應鏈在2020下半年整體生產進度與庫存調整狀況，進而導致下半年營收成長幅度可能不如上半年，因此對2020年不包含記憶體的全球半導體產值預估仍維持小幅衰退的看法。

而Fabless與晶圓代工業者今年的表現預估將優於IDM業者。由於晶圓代工在晶片生產過程受疫情影響相對較小，且產品組合廣泛，較能對應通路商與終端組裝廠的拉貨需求；加上Fabless業者在調整晶片規格以擴大對應消費層面變化時較有彈性，亦能滿足疫情催生的需求，故普遍對業者的成長趨勢態度正面。

疫情 半導體 晶圓代工

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