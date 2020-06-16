仁寶5G攻四大領域 實驗室5月底啟用

仁寶自2018年即開始積極布局5G的技術發展及應用，專攻智慧農業、智慧製造、健康醫療、雲端遊戲等四大領域，也在仁寶智能裝置事業群大樓內設立了名為「Empirical V」的5G實驗室，已於今年5月底開始啟用，實驗場域內架設5G實驗網絡，除了驗證測試內部開發的5G終端產品、並與合作夥伴共同發展5G RAN(無線接取網路)、MEC(多接取邊緣運算)以及Core Network (核心網路)等解決方案，提供合作夥伴在場域佈建前先行驗證。

目前已有智慧農業病蟲害預防偵測、智慧製造之工業巡檢應用、遠距醫療、以及雲端VR串流遊戲等解決方案。在四大應用領域上，以智慧農業的試驗成果表現最為卓越。

仁寶指出，台灣每年因農業產生的損失高達110億，以佔地一公頃的農地為例，平均就用了14公斤的農藥，為全球之冠。如今透過5G智慧農場的應用，我們可以精準預測害蟲何時出現，提前預防，不用盲目地灑農藥、透過科技讓施肥更精準。

從去年開始，仁寶與宜蘭縣政府、壯圍鄉農會、天龍安全科技公司合作，選定壯圍鄉新南智慧科技農園示範場域，公私協力佈建智慧農業設施與設備，導入智慧科技，蒐集農園環境的溫濕度、雨量、日照、施肥及入侵蟲數的資料，透過遠端數據監控減少哈密瓜災害損失，收成提升70%~80%，不但維持哈密瓜品質，還能提升瓜果單價。

看好5G垂直應用市場發展潛力，仁寶攜手工業、農業、醫療、電競娛樂等四大領域夥伴，共同開發解決方案，加速應用落地。針對未來大量使用者及資料流量的5G行動網路，和需要超低延遲來達到5G服務需求標準，仁寶也和合作夥伴積極發展5G MEC等重要關鍵技術，透過結合AI影像辨識與MR影像重疊技術，讓5G影像串流及資訊傳輸零時差。仁寶與系統整合業者(SI)、電信商及各領域夥伴合作，希望加速提供企業用戶5G整套的解決方案。架設「Empirical V」 5G實驗室，作為5G應用落地的實驗場域。

首先應用落地的5G智慧農業解決方案，仁寶提供5G傳輸之終端與基站設備，與天龍科技TIAGA智慧神農系統以及GACP生產溯源系統結合，針對農業的病蟲害預防偵測與農作物栽種管理，結合AI影像辨識技術即時影像傳輸，讓被聯合國糧食及農業組織通緝的秋行軍蟲可以無所遁形。

在智慧工廠及工業巡檢方面，仁寶合作的亞達科技，提供AI演算法及精密設備檢修軟體，搭配仁寶的5G AR(擴增實境) 眼鏡與5G網路架構，可進行遠距維修及多人協作，無論航空業、半導體、醫療、能源等重大投資設備使用廠商，可以即時解決複雜的設備維護及檢修問題。