致新今年業績 有望續創歷史新高

IC設計廠商致新（8081）於16日舉行股東會，通過每股配發現金股利7.5元。法人估計，該公司單季業績，有機會到第3季前都呈現逐季成長態勢，今年業績可望續創歷史新高。

致新4月業績站上歷史次高，雖然5月有所回檔，不過法人認為，該公司本季業績應仍將比首季成長，進入第3季，由於是傳統旺季，因此業績預期還會持續增長。

法人提到，致新面板應用的業績持續暢旺，去年成長力道頗佳，今年應可延續，而NB應用也因為受惠於新冠肺炎疫情，今年相關業績表現應當也會成長。至於TV應用方面，雖然全球TV市場今年應當會呈現衰退，不過致新由於受益於市占率提升，相關業績應當還是會優於去年。整體而言，今年其三大業務中，應以面板應用的成長幅度最大。

致新去年業績創歷史新高，今年前五月合併營收為27.74億元，年增40.2％，法人評估，該公司今年業績至少應會有二成以上增幅，再刷新歷史紀錄，實際成長幅度主要是取決於第4季的營運表現。