台光電黃石新產能Q3開出 昆山評估擴產
CCL大廠台光電（2383）規劃，因應客戶群需求不斷成長，黃石廠區新產能30萬張預定第3季再開出，並評估昆山擴產計劃。
台光電統計，黃石廠區第1季30萬張已順利開出並貢獻業績，因應客戶需求第3季預定再開出30萬張。同時，台光電計畫，評估昆山廠區擴產，因應供不應求的情況，最快年內定案。
根據ITRI的研究報告，全球銅箔基板產值會從2018年的111億美元成長到2025年的181億美元，年複合成長率為7.3%，其中高頻高速基板的市佔率會從2018年的18%大幅提高46%，產值會從20億美元提高到83億美元，年複合成長率高達近22%。
在5G通訊基礎建設相關需求帶動下，預期資料中心(data center)伺服器及交換器的需求量，仍會持續增加。台光電子去年即獲得全球前三大伺服器及交換器ODM及前三大OEM客戶等多項新案，預期今年此類高階材料的市佔率會持續大幅增長。
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