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群創自動化解決方案再升級 跨領域助客戶提高生產效能

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導

群創（3481）專注本業之餘，以「轉型再造．價值躍進」為理念不斷投注心力研發新產品，在自動化領域深耕多年，累積豐富的製造與管理經驗，提供不同應用領域的客戶，打造專屬的自動化智能設備與解決方案，創造共生互利的競爭優勢。

群創董事長暨執行長洪進揚表示，「在整個疫情肆虐的時候我們注意到，重視人命的價值與珍惜地球資源的重要性，智能製造與自動化設備的應用，將可協助無法回到第一線的工作崗位上的人，避免曝露在疫情風險中，讓自動化設備取代人力，並減少物料的消耗與資源的浪費，因此自動化與智能製造，在此特殊時期就是適切的解決方案。群創基於對於自動化的經驗累積，以自動化團隊賦能協助客戶，將我們的能量擴散出去，對整個製造業形成正面效益。」

群創以工業4.0翻轉製造業模式，從101年觸控一條龍產線自動化3.0升級到108年的「zero touch」關燈工廠，透過AI工程關鍵技術，逐步提升自動化製造技術，結合大數據與AI人工智慧，串連前後段智能工廠，自2015年精省人事費用高達新台幣70億，以智慧製造及彈性決策，快速解決生產問題，帶動工廠以高質量、高規格趨勢邁進。

基於群創累積的自動化經驗與專業，進階提供客戶包括自動化設備的智慧物流專案，協助節省人力，共同邁向關燈智能工廠。群創將機構設計、電路設計，擴充到光學設計與系統程式開發，將軟硬體結合，提供客戶解決方案，將生產物流、資訊流、設備控制率系統化，提高生產效率。

總經理楊柱祥說，「群創可以單一一個產品，三個月內快速拉量到百萬片，品質受到客戶肯定，就是倚靠高度的整合和自動化。群創之前投資自動化方案，以design for cost, design for automation為核心獲得高效率成果，最初優先利的是我們的供應鏈，未來目標將以共好互利為理念，從整個面板產業、跨足半導體業做PLP（Panel Level Package）先進半導封裝，及其他產業達成共利，以群創自動化的服務團隊，提質增效，降本減存，達到雙贏，增益產業競爭力。」

群創

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