亞太電結盟全球最大華語音樂發行商 5G影音專區Q3上線

亞太電5G服務預計今年第3季開台，今（16）日宣布結盟全球最大華語音樂發行商JSJ杰思國際娛樂，將在第3季進行大規模改版的影音串流服務Gt TV，推出「5G Zone」高畫質影音專區，有別業界專注海外影視內容，將鎖定華語娛樂在地化內容，提供Gt TV用戶4K超高畫質、多視角、「真」LIVE線上直播演唱會等精彩視聽。

亞太電表示，據財團法人台灣網路資訊中心「2019年台灣網路報告」調查顯示，超過9成的行動上網用戶最常使用的娛樂服務為「影音直播」，5G超高速、低延遲、大連結三大特點，將強力推升線上影音娛樂的需求，使用者在行動娛樂的體驗上，將會更優於現有的4G網路。

亞太電加碼投資影音娛樂內容，與JSJ杰思國際娛樂雙強聯手，從上游的音樂合作、線上匯演，到下游的演出出口，打造最豐富多元的5G影音娛樂生態圈，預計最快下半年提供4K超高畫質、無縫切換多視角互動體驗、「真」LIVE線上直播演唱會。

亞太電表示，杰思國際娛樂2016年成立，現為全球最大華語音樂發行商，音樂發行業務遍及全球167個國家地區、超過400個合作廠商及近7,300名合作藝人；Gt TV「5G Zone」影音專區，首波攜手杰思國際娛樂推出線上直播演唱會等多元華語影視內容，初期合作藝人包括金曲獎最佳演唱組合「慢慢說」等。

亞太電指出，在5G開台前持續豐富加值服務和內容，除與愛奇藝、Yahoo TV、CatchPlay、KKTV等重量級影音內容供應商合作，Gt TV也不斷進行改版和內容優；受惠於肺炎疫情帶來的宅經濟商機，Gt TV上半年觀看次數較去年同期成長2成，加上既有用戶的基礎支撐，對發展5G影音娛樂服務是最強大的利基。

亞太電強調，今年第3季5G開台後，將大步展開串流影音、AR擴增實境、VR虛擬實境和雲端遊戲四大娛樂應用服務，與合作夥伴共創新經濟商機，為消費者提供絕佳的視聽新風貌，建構出最強大的5G影音娛樂生態圈。