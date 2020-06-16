快訊

獨／創辦人長子挺姊夫 最大輪胎廠正新經營權恐變天

龐佩奧明會楊潔篪：「美中夏威夷密談」準備談什麼？

亞太電結盟全球最大華語音樂發行商 5G影音專區Q3上線

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

亞太電5G服務預計今年第3季開台，今（16）日宣布結盟全球最大華語音樂發行商JSJ杰思國際娛樂，將在第3季進行大規模改版的影音串流服務Gt TV，推出「5G Zone」高畫質影音專區，有別業界專注海外影視內容，將鎖定華語娛樂在地化內容，提供Gt TV用戶4K超高畫質、多視角、「真」LIVE線上直播演唱會等精彩視聽。

亞太電表示，據財團法人台灣網路資訊中心「2019年台灣網路報告」調查顯示，超過9成的行動上網用戶最常使用的娛樂服務為「影音直播」，5G超高速、低延遲、大連結三大特點，將強力推升線上影音娛樂的需求，使用者在行動娛樂的體驗上，將會更優於現有的4G網路。

亞太電加碼投資影音娛樂內容，與JSJ杰思國際娛樂雙強聯手，從上游的音樂合作、線上匯演，到下游的演出出口，打造最豐富多元的5G影音娛樂生態圈，預計最快下半年提供4K超高畫質、無縫切換多視角互動體驗、「真」LIVE線上直播演唱會。

亞太電表示，杰思國際娛樂2016年成立，現為全球最大華語音樂發行商，音樂發行業務遍及全球167個國家地區、超過400個合作廠商及近7,300名合作藝人；Gt TV「5G Zone」影音專區，首波攜手杰思國際娛樂推出線上直播演唱會等多元華語影視內容，初期合作藝人包括金曲獎最佳演唱組合「慢慢說」等。

亞太電指出，在5G開台前持續豐富加值服務和內容，除與愛奇藝、Yahoo TV、CatchPlay、KKTV等重量級影音內容供應商合作，Gt TV也不斷進行改版和內容優；受惠於肺炎疫情帶來的宅經濟商機，Gt TV上半年觀看次數較去年同期成長2成，加上既有用戶的基礎支撐，對發展5G影音娛樂服務是最強大的利基。

亞太電強調，今年第3季5G開台後，將大步展開串流影音、AR擴增實境、VR虛擬實境和雲端遊戲四大娛樂應用服務，與合作夥伴共創新經濟商機，為消費者提供絕佳的視聽新風貌，建構出最強大的5G影音娛樂生態圈。

5G 4G 華語

延伸閱讀

豫園搬進淘寶直播 老字號線上見

創舉 網上廣交會 客商雲端交易

議員批夏戀無新意 花縣府：已檢討

防彈少年團疫情搶錢術 4大手法「金」嚇人

相關新聞

2030年取代台積不是喊假的！台積電赴美設廠 隔周三星做了這3件事

台積電5月中宣布，擬砸120億美元（約3600億元台幣）赴美設廠後，首要對手三星電子動作頻頻，於一周內接連宣布，在南韓國內新建5奈米製程的新晶圓廠；大當家李在鎔更親赴陝西首府西安，視察三星在海外的唯一半導體工廠，而且在回國後不久宣布，加派300人至中國，加速擴建西安廠。

亞太電結盟全球最大華語音樂發行商 5G影音專區Q3上線

亞太電5G服務預計今年第3季開台，今（16）日宣布結盟全球最大華語音樂發行商JSJ杰思國際娛樂，將在第3季進行大規模改版...

華邦電記憶體接單報喜 獲高通物聯網數據機採用

記憶體製造廠華邦電接單傳捷報，旗下QspiNAND Flash產品獲高通（Qualcomm）的物聯網數據機晶片9205 ...

華邦為高通設計的快閃記憶體亮相 中科12吋廠擴產接單

記憶體大廠華邦電子（2344）今（16）日宣布推出擁有新功能的 QspiNAND Flash快閃記憶體，是專為高通( Q...

威潤組大聯盟搶攻車聯網商機 下半年可望再迎大咖助拳

威潤（6465）近年轉型為車聯網解決方案供應商，瞄準美國、日本高端市場，董事長湯潤濶表示，車聯網時代重要的是整體解決方案...

市場變數多 華新科審慎看下半年

被動元件大廠華新科董事長焦佑衡昨（15）日表示，新冠肺炎疫情導致營運變數較大，華新科訂單從過去的「每季看」，現在變成每個...

玉晶光：中高階鏡頭缺貨

玉晶光董事長陳天慶昨（15）日表示，中高階鏡頭仍供不應求，下半年是傳統旺季，目前（訂單）看起來健康、新機認證順利，量也比...

台鋼入主友訊 喊要賺錢

友訊昨（15）日股東常會完成董事改選，市場派台鋼拿下三席董事、三席獨董的過半席次，順利入主，友訊經營權之爭正式落幕。台鋼...

台鋼創紀錄 一天拿下兩企業經營權

台鋼集團昨（15）日一舉拿下友訊及友訊轉投資的網通代工廠友勁兩家公司經營權，創台股紀錄。台鋼表示，未來要打造「台灣網通國...

掌11家上市櫃 謝裕民要當最強公司派

台鋼集團會長謝裕民領軍下，台鋼昨（15）日一天內取得有34年歷史的品牌廠友訊，及友訊轉投資友勁這兩家國內知名網通公司經營...

玉晶光資本支出 直逼大立光

儘管面臨新冠肺炎疫情利空罩頂，玉晶光今年首季資本支出近10億元，年增5.6倍，直逼大立光的13.6億元。為支應客戶訂單，...

電腦資服年營收衝新高 全年可望突破4,000億

新冠肺炎疫情帶動遠距商機崛起、企業需求熱，經濟部統計處昨（15）日指出，今年首季「電腦及資訊服務業」營業額高達908億元...

熱門新聞

畢業生賀禮到！上工滿3個月勞動部就幫你加薪2萬元

獨家／全台最大輪胎廠正新 經營權恐變天

外資續匯入、新台幣連貶三天 長長下影線透露的秘密

超商預購紙本三倍券 可用電支、電票、信用卡付款

藏富於民 台灣蟬聯全球第五大債權國

國人瘋5G又破紀錄！元大硬5G ETF募集衝百億

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。