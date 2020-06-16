華邦為高通設計的快閃記憶體亮相 中科12吋廠擴產接單

記憶體大廠華邦電子（2344）今（16）日宣布推出擁有新功能的 QspiNAND Flash快閃記憶體，是專為高通( Qualcomm） 9205 LTE 數據機而設計的。為滿足全球對大容量解決方案持續成長的需求，華邦表示，新產品將在台灣台中的 12 吋晶圓廠進行製造。華邦目前正在擴展產能，以因應及確保支援汽車與 IoT 產業因全新業務帶來的預期成長。

華邦推出業界首創的 1.8V 512Mb (64MB) QspiNAND Flash，為新型行動網路 NB-IoT 模組的設計人員提供正確的儲存容量。

WebFeet Research 總裁 Alan Niebel 表示，到了2020年，物聯網的規模將成長到500億個連網裝置，未來幾年 Quad SPI-NAND 的採用率可能會增加4到5倍，華邦的 1.8V QspiNAND Flash 相當適合汽車及 IoT 產業使用。NB-IoT 已經蓄勢待發，在全新的連網世界中茁壯成長，2023年之前出貨量可望達到全球 6億8,500萬個裝置。

華邦電子美國分公司快閃記憶體事業群行銷部門總監 Syed S. Hussain 表示，華邦很榮幸能全心投入創新及產品差異化，設計出 QspiNAND Flash KGD 解決方案，並獲得 Qualcomm Technologies 採用在 Qualcomm 9205 LTE 主控芯片中。公司將持續與 Qualcomm Technologies 密切合作開發記憶體元件，打造適合 IoT 應用的次世代 LTE 數據機解決方案。

華邦立足於傳統 QSPI-NOR Flash，並進軍 QSPI-NAND Flash 領域，客戶可根據自身需求，自由選擇編碼儲存元件，以最低成本擴充規模。使用相同的 6 針腳訊號及 QSPI 指令集提供 SLC NAND Flash 的大容量，並採用 104MHz 讀取速度的全新的 Continuous Read 功能，效能毫不減損。

Qualcomm Europe產品管理副總裁 Vieri Vanghi 表示，Qualcomm Technologies 已對華邦的 QspiNAND Flash 進行各種測試及驗證，目前以堆疊 KGD 解決方案形式運用於 Qualcomm 9205 LTE 數據機，讓 OEM 客戶能打造出外型極為精巧的系統。