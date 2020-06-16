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華邦為高通設計的快閃記憶體亮相 中科12吋廠擴產接單

經濟日報 / 記者徐睦鈞／台北即時報導

記憶體大廠華邦電子（2344）今（16）日宣布推出擁有新功能的 QspiNAND Flash快閃記憶體，是專為高通( Qualcomm） 9205 LTE 數據機而設計的。為滿足全球對大容量解決方案持續成長的需求，華邦表示，新產品將在台灣台中的 12 吋晶圓廠進行製造。華邦目前正在擴展產能，以因應及確保支援汽車與 IoT 產業因全新業務帶來的預期成長。

華邦推出業界首創的 1.8V 512Mb (64MB) QspiNAND Flash，為新型行動網路 NB-IoT 模組的設計人員提供正確的儲存容量。

WebFeet Research 總裁 Alan Niebel 表示，到了2020年，物聯網的規模將成長到500億個連網裝置，未來幾年 Quad SPI-NAND 的採用率可能會增加4到5倍，華邦的 1.8V QspiNAND Flash 相當適合汽車及 IoT 產業使用。NB-IoT 已經蓄勢待發，在全新的連網世界中茁壯成長，2023年之前出貨量可望達到全球 6億8,500萬個裝置。

華邦電子美國分公司快閃記憶體事業群行銷部門總監 Syed S. Hussain 表示，華邦很榮幸能全心投入創新及產品差異化，設計出 QspiNAND Flash KGD 解決方案，並獲得 Qualcomm Technologies 採用在 Qualcomm 9205 LTE 主控芯片中。公司將持續與 Qualcomm Technologies 密切合作開發記憶體元件，打造適合 IoT 應用的次世代 LTE 數據機解決方案。

華邦立足於傳統 QSPI-NOR Flash，並進軍 QSPI-NAND Flash 領域，客戶可根據自身需求，自由選擇編碼儲存元件，以最低成本擴充規模。使用相同的 6 針腳訊號及 QSPI 指令集提供 SLC NAND Flash 的大容量，並採用 104MHz 讀取速度的全新的 Continuous Read 功能，效能毫不減損。

Qualcomm Europe產品管理副總裁 Vieri Vanghi 表示，Qualcomm Technologies 已對華邦的 QspiNAND Flash 進行各種測試及驗證，目前以堆疊 KGD 解決方案形式運用於 Qualcomm 9205 LTE 數據機，讓 OEM 客戶能打造出外型極為精巧的系統。

Flash NAND NAND Flash

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