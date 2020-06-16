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晶相光股東會 通過每股派發2元現金股利

經濟日報 / 記者張家瑋／台北即時報導

IC設計晶相光（3530）股東會順利通過2019年營業報告書及盈餘分派案，每股配發2元現金股利。對於下半年景氣展望，董事長何新平表示，COVID-19疫情發生後，第二季營運有受到影響，不過情況比預期好，隨著各國逐漸解封，預期第三季營運會好轉，晶相光新切入消費類產品，今年將會有不錯成長表現。

去年晶相光實施庫藏股，有股東提問今年是否會實施，他表示，庫藏股實施需端看公司經營狀況再報請董事會討論，目前沒有實施庫藏股計畫，會再研議。他認為長期CIS元件產業景氣持續向上，因此，未來幾年晶相光營運表現仍會持續成長，加上晶相光在去年創新研發新技術展品，跨入消費類IP CAM領域，預期今年會有大成長空間。

另外，晶相光今年力推創新研發之背照式感測器、近紅外線感光強化技術及全域快門等產品，其中背照式感測器主要應用於監控類產品，目前有2款展品正在推廣中，客戶反應良好。

而近紅外線感測器同樣用監視器產品，晶相光創新技術除了使戶外感光效果更佳，更可減少客戶傳統監視器使用顆數，目前也正在推廣中。另外，晶相光與全球基因定序檢測龍頭illumina合作基因定序晶片，目前穩定成長，並與illumina合作開發下一代新產品。

股東會中改選新任董事，新任名單：何新平、鄭素芬、林俊吉。獨董：賴俊豪、黎昌州。

股東會 感測器 庫藏股

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