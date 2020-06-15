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找工作看過來 中華電預計招募基層員工600人

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
中華電信。圖／聯合報系資料照片
中華電信。圖／聯合報系資料照片

中華電(2412)迎接5G時代，徵才管道更多元，希望廣納社會各界菁英加入，自從發布線上校園徵才招募訊息後，陸續收到近2,000封社會新鮮人履歷，面談會立即展開錄取人員將在7月正式報到；中華電表示，今年8月將展開規模近600人的基層員工招募活動。

中華電董事長謝繼茂強調，要成為智慧生活的領航者，及數位經濟的賦能者，就必須有一流人才加入；總經理郭水義表示，歡迎社會新鮮人選擇中華電成為人生職涯的重要起點，鼓勵年輕人應該在30歲之前進入一個制度完整的優質公司，才能有機會多元歷練。

今年中華電順利拿下5G首張執照，取得最大頻寬及最佳位置，除開創台灣5G元年，更展現力拼國家5G建設及技術應用的企圖心；對人才招募更是不遺餘力，郭水義親自到校園招募面談會，對面談主管強調為公司覓才的重要性。

中華電說，今年8月將展開規模近600人的基層員工招募活動，相關訊息將不定期在人才招募網釋出。

中華電 5G

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中華電招手新鮮人 8月徵才600名基層員工

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