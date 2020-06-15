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iKala轉型AI成立商務部門 簡立峰看好東亞商機

中央社 / 台北15日電

人工智慧（AI）公司iKala今天宣布成立新事業「iKala商務」，拓展海外新市場；iKala董事簡立峰看好將攜手台灣產業，搶占東北亞加上東南亞的8億人口新商機。

iKala從線上卡拉OK平台轉型為AI公司，服務範圍包含台灣、新加坡、日本、香港、越南、泰國、菲律賓及超過12種產業。iKala今年初成立雲端事業群，陸續推出多項AI驅動的數位轉型服務，包括iKala CDP顧客數據平台、AIOps智慧化維運服務、雲端整合解決方案等，今天更宣布成立商務新事業，聚焦新零售。

簡立峰指出，現在是數位轉換（DigitalTransformation）加速的時期，而雲端是其中的關鍵技術，先有雲端，才有數據，最後才發展AI。台灣的電商產業與行銷科技新創在這波疫情下高速成長，都體現了今天數位轉換持續加速的現象。

他說，台灣必須思考是否真的準備好面對接下來更大規模的挑戰與機會，在美中貿易戰帶來的全球經貿新局下，台商資金回到台灣，加上東亞的崛起，對於處於東亞中心的台灣來說，都是一大機會。

他期許iKala能帶領台灣新創，以台灣為根基，進攻海外新市場，攜手台灣產業搶占東北亞加上東南亞的8億人口新商機。

iKala共同創辦人暨執行長程世嘉說，iKala過去9年來歷經多次轉型，2019年營收年增近3倍。今年初新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊全球市場，iKala第1季業績仍年增超過45%，可見客戶對於數位化的迫切需求。

程世嘉指出，iKala將持續布局海外，目標3年內搶占台灣、新加坡、日本、香港、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞及印尼等市場。

雲端 東南亞 疫情

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