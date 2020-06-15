松翰本季業績 估依然吃甜頭

微控制器（MCU）廠商松翰（5471）受益於新冠肺炎防疫需求，4月業績衝上歷史新高，雖然5月業績下滑，但法人估計，即使其首季業績基期已被墊高，但第2季營收表現還是有機會大幅跳升。

松翰去年首季業績的年增率不到1％，但今年受惠於測溫槍需求明顯增加，相關MCU訂單大爆發，首季業績的年增率高達35％。該公司累計前五月合併營收為18.71億元，年增50.59％。

松翰去年MCU相關業績比重約為45％至47％，其中健康量測應用是第二大應用，但今年在疫情環境中，首季的MCU業績占比已超過五成，其中健康量測應用比例又超過五成，等於占整體業績比重約二成多，甚至單月占比一度達三成，堪稱防疫概念股。

除此之外，松翰還有另一項受益於疫情帶動的產品，就是影像多媒體IC業務，去年的業績比重約三成多，由於遠端視訊與線上學習的需求增加，從3月起明顯增強其相關產品拉貨力道，而且影像多媒體IC也屬於該公司較高毛利的產品線。