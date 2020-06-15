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中磊股東會通過 每股配發3元現金股利

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

電信寬頻設備大廠中磊電子今（15）日舉行年度股東常會，由董事長王伯元主持，中磊去年每股稅後純益4.21元，股東會通過每股配發3元現金股利。

中磊總經理王煒向與會股東報告2019年營運成果，股東常會中承認2019年度財報及盈餘分派案，中磊2019年每股稅後純益達4.21元，合計每股將配發現金股利3元。同時，為強化中磊產業競爭優勢，提升員工向心力，今日股東會中並通過私募案及員工認股權憑證案，為下一階段營運成長蓄積動能。

中磊2019年度合併營收達318億元，受惠於電信直接銷售業務增溫，成功提升產品附加價值，全年合併毛利率達16%，較前一年毛利率13.4% 大幅提升。歸屬母公司稅後純益為10.3億元，較前一年成長達28%，每股稅後純益4.21元，股東常會中決議通過盈餘分派案，合計每股將配發現金股利3元，配發率逾七成。

王伯元表示，迎接5G行動新紀元，中磊表達樂觀的態度，疫情改變全球經濟活動，居家辦公、遠距教學、遠端監控已蔚為趨勢，驅動新科技應用成長，推升中磊新世代寬頻接取設備、商用網通設備、智慧物聯網及小型基地台等需求增溫，電信市占率進一步提升。

王伯元表示，中磊持續投入新技術研發，因應電信客戶需求，建構在地技術團隊及多元生產據點，整體營運更趨國際化。同時，中磊加速全球布局，成功進軍拉丁美洲、印度及東南亞等新興市場，整體營運成長可期。

中磊 股東會

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