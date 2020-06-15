Yahoo中小企業數位轉型洞察報告：近九成朝電商轉型

面對疫情的挑戰，許多中小企業加速了數位轉型的步伐，期望拓展營收來源，為協助中小企業接軌數位轉型潮，Yahoo奇摩攜手中華民國全國中小企業總會、中華民國無店面零售商業同業公會、台北市商圈產業聯合會、台灣連鎖加盟促進協會，今（15）日首度共同發表《中小企業數位轉型洞察》，並力推「逐夢台灣 攜手再起 2020專案」，結合Yahoo奇摩AI原生廣告及超級商城，助攻在地頭家一站式跨螢布局電商通路、搶攻數位新商機。

據Yahoo《中小企業數位轉型洞察》，台灣頭家普遍對下半年台灣整體景氣保守看待，高達75%對經濟狀況抱持平（44%）或悲觀（31%）態度。為拓展新收入來源，已有近九成（86%）的中小企業開始（57%）或正在計劃（29%）朝電商之路邁進。

此次疫情讓中小企業認知到數位轉型的迫切性，中華民國全國中小企業總會企資中心營運長王怡雯、中華民國無店面零售商業同業公會組長塗家興、台北市商圈產業聯合會理事長洪文和、台灣連鎖加盟促進協會理事長李日東齊聲呼籲：「企業主應善用數位科技加速轉型，融合線上及線下銷售資源，發展新商業模式以因應快速多變的市場，促進營收和規模持續成長，化危機為轉機！」

Verizon Media國際消費者洞察暨數據分析總監蘇建勳表示，「中小企業佈局電商主要看重電商帶來的人流（51%）、精準族群（47%）及平台優惠（38%）三大優勢，其中對於『與平台共享各種對消費者優惠』的重視程度，更較2017年倍增，顯示平台所提供能有效活絡買氣的優惠工具（如：折扣碼），對店家有直接助益。」

但蘇建勳也說，從調查結果同時發現，已開始經營電商的中小企業僅有4成4滿意轉型表現，並希望強化網路行銷（62%）、顧客經營（47%）、及賣場營運（39%）三大面向為轉型加分；在人力、時間以及成效皆面臨挑戰的同時，店家挑選網路行銷工具，首選能直接帶進成交的原生廣告等成效型廣告，對AI相關廣告應用更是高度青睞，而最感興趣的前三大應用分別是自動生成廣告素材（71%）、預測購買需求投放廣告（65%）、以及自動比對找到潛在新客（65%）。」

Yahoo AI原生廣告串聯AI技術，透過系統分析數據並即時反饋，將廣告精準投遞給最合適的受眾，提高成交機會，包括自動產製廣告圖文再行銷的動態智慧投遞（DPA，Dynamic Product Ads）、預測高成交受眾的智慧模擬受眾（PA，Predictive Audience）、串連環境數據的動態場景廣告（SA，Scenario Ads）等，推出至今已吸引超過六成Yahoo原生廣告客戶採用。

Yahoo營銷優化事業群業務總經理陳婉怡表示，「Yahoo在後疫情時代，我們致力協助中小企業數位轉型，透過串接Yahoo AI原生廣告及超級商城後台系統，不僅能在店家上架圖文後自動生成廣告，更能精準鎖定既有及潛在消費族群、有效吸客，搭配專業行銷顧問給予支援與輔導，為廣告主打造一站式平台服務。」

疫情加速推動實體商家數位轉型，Yahoo奇摩超級商城新進駐店家數較疫情前成長超過三倍。Yahoo超級商城暨拍賣事業群業務總經理林燕表示，「Yahoo奇摩超級商城持續發揮科技與電商的綜效優勢，導入AI技術，整合Yahoo奇摩旗下多元媒體與Yahoo TV資源，提供店家商店經營儀表板、CRM系統，並整合折扣碼、折價券等多元行銷工具，幫助店家集客。針對電商新手，亦設有Yahoo奇摩電商大學，透過線上課程協助店家輕鬆數位轉型。」

除了整合跨平台資源，Yahoo亦攜手中華民國全國中小企業總會、中華民國無店面零售商業同業公會、台北市商圈產業聯合會、台灣連鎖加盟促進協會，推出「逐夢台灣 攜手再起 2020專案」，並將針對合作夥伴超過3萬家中小企業會員舉辦巡迴講座。

Yahoo表示，即日起至8月31日前，進駐Yahoo超級商城的中小企業店家，可享兩年平均每天不到26元的開店費用拓展電商通路，還能獲得額外加碼高達10萬元的行銷資源曝光、以及原生廣告每投放滿1萬元再加送20%廣告回饋金；立即享有串接Yahoo AI原生廣告及超級商城系統的一站式服務，讓店家輕鬆運用AI科技做生意。

3C專賣店無名小物以「純網商」之姿創業近10年，不到30歲的年輕頭家吳明城認為「電商已從需要變成必要」。疫情期間加碼導入Yahoo奇摩AI原生廣告的動態智慧投遞（DPA）功能，結合Yahoo超級商城後台的經營儀表板、CRM系統精準掌握消費者，讓數位行銷與電商發揮綜效，帶動自有品牌商品營業額飆漲4成。

全台擁有15間實體門市的YP燈飾，因應疫情期間宅經濟驅動居家燈飾需求，搭配Yahoo奇摩AI原生廣告，讓AI自動找出成交率高的客群精準投放廣告，促動成交率提升35%。積極開拓數位通路商機的YP燈飾，更看好Yahoo跨平台用戶的含金量，擴大電商版圖進駐Yahoo奇摩超級商城，透過完善且多元的平台產品與服務，跨螢深耕Yahoo用戶打造新客源，期許未來電商可占企業整體三成業績。