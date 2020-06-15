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鴻海劉揚偉談新能源車 「智慧力」將比馬力更重要

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

鴻海董事長劉揚偉表示，從市場潛能來看，電動車預估至 2025 年市場規模將超過 6,000 億美元，2018至2030 年複合成長率達 23%。「新能源車」市場夠大、成長性也高，對鴻海集團而言， 是下一階段瞄準的潛力市場。智慧輔助駕駛的功能，未來在車輛上會越來越受重視。也就是說汽車展現的「智慧力」將比「馬力」更為重要。

他說，汽車產業的技術核心，正從機械領域為主，轉向電機、電子領域為主，電子零組件在車輛上的應用比重不斷提高，而鴻海身為全球最大的電子零組件製造商，切入智能電動車市場，有相對的優勢。

針對鴻海與裕隆的華創車電合資，他說，方向明確，並與公司核心策略一致，我們也能夠清晰的看到綜效，這是合資的優勢。另外，合資符合集團 3+3 原則，「電動車、數位健康、機器人」的未來產業和「AI、半導體、新世代通訊」之核心技術發展。

他說，華創車電具車輛平台設計至交付客戶驗證的整體能力，鴻海提供次系統及關鍵零組件製造與技術、還有供應鏈管理。華創車電與鴻海合作, 在跨入EV 電動車市場明顯能發揮互補。透過新合資公司汽車設計平台，集團將在幾個領域發揮，特別是資通訊產業技術對駕駛的直覺體驗，在零部件、模組、次系統上都有了落地場景，我們最終也冀望打造一個相關產業可以共同參與的平台。

從策略思考來說，鴻海目前已是 BMW、Tesla 及世界主要車廠一級（tier 1）供應商，與華創合作有利集團對既有客戶及未來潛在夥伴，提供更多更全面的服務。對集團而言， 對未來整車的生態、市場廣度與深度，乃至於使用者的數據需求，能有更精準的掌握。

他指出，更重要的，還是在「人才」！華創是台灣唯一擁有整車正向研發設計能力的公司，整合後的新團隊將有機會跟台灣的資通訊產業合作，創建新平台。

最後就是預期綜效，他說，新公司的建立將專注於經營團隊體質的優化、新事業規模（scale）及範疇（scope）的強化，與人力資源效率制度的建立。新公司人才管理非常重要，為實現綜效，並讓新公司短時間產生綜效，同時因應整合之需求，公司會提供足夠的資源規劃與投入，並派遣合宜人才協助導入合資公司資源與管理機制。

合資公司搭配鴻海集團在全球超過 20 個汽車相關之生產與研發基地，未來更有機會服務傳統車廠、出行共享服務商、新創車廠，以及協助國家政策推動的電動車產業加速發展。

鴻海 電動車

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