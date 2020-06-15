中華電信儲備5G能量 8月規模招募600人

中華電信為迎接5G時代來臨，徵才管道更多元，希望廣納社會各界菁英加入，自從發布線上校園徵才招募訊息後，陸續收到近2,000封優秀社會新鮮人的履歷。面談會立即於6月13、14日在中華電信台北總部隆重登場，錄取人員將於7月正式報到，展現中華電信十足速度感。

今年8月中華電信亦將展開規模近600人之基層員工招募活動，相關訊息將不定期於人才招募網釋出。

中華電信董事長謝繼茂強調，要成為智慧生活的領航者，及數位經濟的賦能者，就必須有一流人才加入。總經理郭水義也提到歡迎社會新鮮人選擇中華電信成為人生職涯的重要起點，鼓勵年輕人應該在30歲之前進入一個制度完整的優質公司，才能有機會多元歷練。

今年中華電信順利拿下5G首張執照，取得最大頻寬及最佳位置，除了開創台灣5G元年，更展現力拼國家5G建設及技術應用之企圖心。對人才招募更是不遺餘力，郭水義將親自蒞臨校園招募面談會，對面談主管強調為公司覓才之重要性，讓這次面談更具時代意義。

日前中華電信股東會後，謝繼茂接受採訪時就表示，考量新冠疫情關係影響社會新鮮人尋找工作機會，因此評估擴大徵才。中華電信評估今年徵才人數擴至1,800人。

中華電信近年面臨員工退休潮，同時因應轉型積極徵才，謝繼茂表示，目前因為疫情影響上半年招聘計畫，現在已經展開校園線上徵才，目標招募500名社會新鮮人，8月更會大規模召聘，同時考量很多社會新鮮人畢業之後尋找工作受到新冠疫情影響，因此評估鎖定社會新鮮人，擴大徵才。

中華電信今年招募員工人數原本約為1,600人左右，預估全集團今年招募人數將擴大為1,800人。