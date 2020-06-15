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振曜股東會通過配息2.8元 審慎樂觀看待未來營運

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

振曜（6143）今（15）日舉行股東會，通過每股配發現金股利2.8元，展望未來，振曜指出，由於電子書產品市場穩定及電子紙應用擴及醫療、交通等範圍，隨著新冠疫情趨緩，公司營運有望逐漸提昇，審慎樂觀看待未來的營運發展。

振曜自上櫃以來營運獲利穩定成長，近十年每股盈餘（EPS）累計達41.61元，配發股東股息合計35.8元，平均配發率86%。同時振曜從不間斷拓展新客戶，開發新產品，並努力提升生產效率，致公司產品毛利率獲得顯著增加，由2018年毛利率13%至2019年增加為18%。

振曜產品以外銷為主，近年台幣對國際主要貨幣匯率波動明顯，為降低匯率變化影響公司獲利表現，及健全財務結構，公司大幅降低美金存款部位，由2017年最高達2.2億元美金，至2019年已降至約0.37億美金，2020年第1季更降至約0.25億美金，於此同時公司負債比率亦由2017年之80%降至2019年之57%。經由穩健的財務結構調整配合持續穩定的營運獲利，振曜未來展望可期。

振曜發展策略著重於多面向產品應用市場，包含開發大尺寸/彩色電子書閱讀器及NFC電子標籤進而推廣在物聯網（IoT）和智慧零售領域的發展，並持續將電子紙推廣應用擴大深化到物流、航空和醫療等不同的生活場域。在電子書閱讀器部份，將結合彩色濾光片技術採用印刷式彩色電子紙推出彩色的電子書閱讀器，不僅具備色彩飽和的顯示效果並維持與黑白閱讀器相同的換頁刷新速度，提供輕薄不傷眼的數位化閱讀及教育應用。

應用在工業物流運輸的物流箱標籤 (Logistic Tag) 則是電子紙的最新發展，可內建G-Sensor/ 溫度感測器及 GPS，透過 NB-IoT或藍牙無線傳輸，即時更新顯示並隨時掌握貨物的位置。另外，外掛式電子行李標籤 (Electronic Baggage Tag，EBT) 則是振曜科技針對航空運輸推廣的主力產品，不需電池供電的電子行李標籤結合RFID 辨視技術，可提高行李分檢的正確性，有效追蹤行李動向，降低遺失風險。

振曜 閱讀 電子紙

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