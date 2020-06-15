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群創利基產品醫療面板 迎向大健康產業發展

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
受到新冠肺炎疫情衝擊，研調紛紛下調今年面板出貨量，面板雙虎群創（見圖）與友達第二季轉虧為盈難度提高。 本報資料照片
受到新冠肺炎疫情衝擊，研調紛紛下調今年面板出貨量，面板雙虎群創（見圖）與友達第二季轉虧為盈難度提高。 本報資料照片

新冠肺炎疫情全球蔓延，呼吸器等醫療設備需求暴增，群創光電將醫療面板產品列為首要，即使面對暴增的急單，亦能井然有序地將所有訂單完全符合客戶需求順利出貨，成為防堵疫情擴散的強力後備救援。在後疫情時代，群創持續致力技術淬鍊與產品升級，將以專業醫療高階產品居世界領先的地位，積極迎向大健康產業的發展規劃與國際醫療新趨勢。

隨著新冠肺炎疫情嚴峻，使得全球醫療設備需求強勁升溫，帶動今年上半年醫療面板訂單出貨暢旺，不僅需求增加，也出現預備庫存的現象，因此醫療面板急單湧現，今年訂單能見度絕佳。群創董事長暨執行長洪進揚表示，身為全球首要醫療面板產品廠商，我們盡全力在此戰疫中扮演稱職的供應鏈角色，將醫療面板的品質良率做為產出首要之務，提供給全球的客戶，實現對於客戶的承諾，與各國的方艙醫院、第一線的防疫戰士共同對抗病毒，這是我們最重要的使命。

總經理楊柱祥說：「在此防疫期間，醫療面板產品原先準備的庫存瞬間被緊急需求拉完，基於救人為第一優先，我們努力將供應鏈縮短，並確保產業鏈不斷鏈，產出專業信賴及有競爭力的產品。因為這不是生意事業，是救人的志業，也是利他的服務業，救到的可能是親朋好友，感謝我們的供應商，共同提供予包括火神山、米蘭等醫院，都運用到我們的醫療面板產品。醫療面板產品品質要求嚴格高規格不容許有任何暇疵，群創以戰戰兢兢的工匠精神來製作專業信賴及有競爭力的產品，攜手致力守護人類的健康。」

國發會五月發表「後COVID-19台灣經濟發展對策」報告，提出七支箭重點對策，第一支箭即是打造大健康產業，以創新科技結合健康醫療領域應用的數位療法、智慧醫療、精準醫療、數位防疫等，驅動台灣大健康產業的推進。在後疫情時代，醫療照護需求增加將成趨勢，也更重視醫療面板產品的規格與數量的提升，群創在醫療面板掌握關鍵佈局已深具基礎，擁有從15到58吋最完整規格的產品線，應用於外科手術、超音波診療、診斷用面板，與很多知名醫院進行技術交流，並通過各國嚴謹的認證，充份展現醫療面板上的成熟技術，深具競爭力迎向大健康產業發展，創造利基產品新價值。

面板 疫情 群創

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