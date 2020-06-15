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聯想看好換機潮 筆電新品即起上市

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
因應近期遠距工作的普及化、遠距教學需求大增，再加上即將來臨的畢業季，PC品牌廠聯想（Lenovo）看好即將來臨的換機潮，宣布旗下IdeaPad、Yoga輕薄型筆電即日上市。 圖/聯想提供
因應近期遠距工作的普及化、遠距教學需求大增，再加上即將來臨的畢業季，PC品牌廠聯想（Lenovo）看好即將來臨的換機潮，宣布旗下IdeaPad、Yoga輕薄型筆電即日上市。 圖/聯想提供

因應近期遠距工作的普及化、遠距教學需求大增，再加上即將來臨的畢業季，PC品牌廠聯想Lenovo）看好即將來臨的換機潮，宣布旗下IdeaPad、Yoga輕薄型筆電即日上市，全新輕薄筆電售價9,900元起。

聯想今年全新機款，包括旗艦機種Yoga Slim 7i、主打年輕消費者的IdeaPad Slim 5i、IdeaPad Slim 3i、IdeaPad Slim 1以及可360度翻轉並配備觸控螢幕與壓力感測筆的IdeaPad Flex 5i，共5款筆電以極致輕薄機身、最高15小時電池續航力、最高100% sRGB螢幕表現與Fn+Q快捷鍵迅速轉換安靜模式、均衡模式與效能模式，完美平衡消費者高效工作、豐富影音之間需求的平衡。

根據聯想觀察，消費者在選購筆電時除了看重效能，筆電是否輕薄也是影響消費者購買意願的主要原因之一。統計Lenovo 2019年在台銷售，輕薄型筆電約佔整體5成，尤其年輕族群如學生或職場新鮮人更是輕薄筆電的主要客群，同時兼顧平日作業需求與日常娛樂需求。針對消費者需求，Lenovo全新輕薄型筆電重1.2公斤~1.8公斤，適合需要隨時移動的消費者。

此外，新款Lenovo Slim輕薄機款不因縮減體積重量而犧牲其效能，最高可搭載第10 代Intel Core i7 處理器與高速網路傳輸，讓使用者無論是日常文書或追劇玩遊戲，都可有良好的使用體驗；最高達15小時的電池續航力，更讓使用者長時間在外不受限，完美呈現機體大小、效能、續航力的完美平衡。

筆電 Lenovo 聯想

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