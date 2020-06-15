快訊

身價千億「美的集團」創辦人何享健遭挾持 公安拘5人

荒野「黑」鏢客？美國黑人牛仔 被歷史遺忘的西部風雲

疫情因素影響 GIS董座：下半年混沌不明

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導
GIS董事長周賢穎 （本報系資料庫）
GIS董事長周賢穎 （本報系資料庫）

觸控大廠業成GIS-KY（6456）今（15）日召開股東會，除承認去年財報外，也通過配發現金股利3.5元。展望下半年營運，GIS董事長周賢穎坦言，受疫情因素影響，下半年確實「看不清楚，而且很難預測」，因此相對去年同期保守。

周賢穎表示，雖然疫情因素讓筆電、平板的需求提升不少，但手機方面的市場需求則是大幅度衰退，幾乎所有品牌廠都無法倖免，因此連帶拖累供應鏈出貨表現，致使下半年景氣暫時偏保守。

GIS今年5月營收115.52億元，月增9.8%、年增50.9%，累計今年前五月合併營收447.07億元，年減0.9％，業績表現持穩。

對此，周賢穎指出，雖然對下半年景氣仍看不清楚，但市場需求反轉的速度也很快，因此即使現在保守，未來也很可能會轉成樂觀，必須視疫情狀況而定。

疫情 GIS

延伸閱讀

GIS-KY 5月營收115.52億元、月增9.85% 近半年來新高

投信季底作帳蓄勢待發 聯發科、臻鼎、GIS等躍交投指標

全民權證／GIS 瞄準價外15％

三星指紋辨識升級 GIS吃補

相關新聞

疫情因素影響 GIS董座：下半年混沌不明

觸控大廠業成GIS-KY（6456）今（15）日召開股東會，除承認去年財報外，也通過配發現金股利3.5元。展望下半年營運...

市場點名3家赴美聯軍 台積電：不評論

台積電有意赴美設廠，市場點名關東鑫林、長春石油與勝一化工3家廠商將共同赴美，是台積電美國廠第一批化學品聯軍。台積電表示，...

光寶股東會 宋恭源：6月比預期好 下半年不明朗

光寶（2301）今（15）日舉行股東會，董事長宋恭源指出，6月表現比預期好，但目前從客戶端來看，下半年展望還不明朗，期望...

伺服器、Type-C雙效題材助陣 嘉澤下半年業績強強滾

連接器廠嘉澤（3533）受惠於伺服器需求轉強，帶動第二季業績大成長，加上Type-C在筆電滲透率不斷提升，帶動嘉澤連器需...

緯穎董座：今年業績持續成長 下半年將比上半年好

雲端伺服器大廠緯穎今（15）日舉行股東會，該公司董事長林憲銘表示，雖然今年爆發新冠肺炎，目前全球仍在疫情之中，但緯穎今年...

大豐電通過配息3元 強化寬頻續拚轉型

大豐有線電視股東會通過現金股利3元，董事長張銘志表示，有線電視產業續逢挑戰，包括5G商轉、消費者對OTT及大頻寬的需求等...

華新科通過配息5.5元 焦佑衡：經濟復甦看防疫

被動元件大廠華新科股東會通過每股配息新台幣5.5元。董事長焦佑衡表示，對內投資或對外整併，都是華新科做大的選項，公司持續...

日月光投控傳8月量產AiP 切入5G版iPhone供應鏈

蘋果5G版iPhone有機會在今年底前問世，法人預估，半導體封測大廠日月光投控預計8月量產天線封裝（AiP）產品，可切入...

梁進利專訪（二）／農家子弟 有套共生經營學

身兼兩家高股息概念股聖暉及子公司朋億董事長的梁進利，在今年新冠肺炎疫情期間，不但趁機展開工廠智能化的體質大升級作業。同時也藉由周末回鄉下老家下田種菜，鍜鍊出更精實的體魄。

台積電美國廠首批生力軍 個個有來頭

台積電欽點關東鑫林、長春石化及勝一化工等三家業者共同赴美，成為台積電美國廠第一批「化學品聯軍」，關東鑫林、長春石化及勝一...

化學耗材 晶圓良率關鍵

化學品良莠牽動先進製程良率，是助攻台積電成為全球晶圓代工霸主的關鍵耗材，但這些化學品廠多半沒有上市櫃，較不為市場熟知，這...

若華為基地台順利出貨 穩懋、聯亞將受惠

市場傳出，華為正與三星秘密協商，期盼三星為其代工基地台核心晶片。業界人士認為，若華為基地台能順利出貨，對穩懋、聯亞等華為...

熱門新聞

振興三倍券方案 各家信用卡「最殺優惠」出爐

華為破解美禁令 傳攜手三星

台積組「化工聯軍」 赴美設廠

汽油連七漲！中國原油進口創高 國油價再漲0.8元

央行周四開會 降息預期升高

台積電美國廠首批生力軍 個個有來頭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。