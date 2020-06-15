疫情因素影響 GIS董座：下半年混沌不明

觸控大廠業成GIS-KY（6456）今（15）日召開股東會，除承認去年財報外，也通過配發現金股利3.5元。展望下半年營運，GIS董事長周賢穎坦言，受疫情因素影響，下半年確實「看不清楚，而且很難預測」，因此相對去年同期保守。

周賢穎表示，雖然疫情因素讓筆電、平板的需求提升不少，但手機方面的市場需求則是大幅度衰退，幾乎所有品牌廠都無法倖免，因此連帶拖累供應鏈出貨表現，致使下半年景氣暫時偏保守。

GIS今年5月營收115.52億元，月增9.8%、年增50.9%，累計今年前五月合併營收447.07億元，年減0.9％，業績表現持穩。

對此，周賢穎指出，雖然對下半年景氣仍看不清楚，但市場需求反轉的速度也很快，因此即使現在保守，未來也很可能會轉成樂觀，必須視疫情狀況而定。