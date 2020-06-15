伺服器、Type-C雙效題材助陣 嘉澤下半年業績強強滾

連接器廠嘉澤（3533）受惠於伺服器需求轉強，帶動第二季業績大成長，加上Type-C在筆電滲透率不斷提升，帶動嘉澤連器需求增加，及英特爾新平台推出，法人預期嘉澤下半年營收可望挑戰高雙位數成長。

嘉澤為英特爾及超微處理器Socket主要供應商，下半年受惠兩大處理器大廠新品推出，法人指出，英特爾Whitley的扣具與背板改款，嘉澤將在第三季開始出貨客戶，第四季放量，拉高整理伺服器營收比重增加。而超微新品放量出貨，對下半年將有明顯貢獻，尤其去年相對基期較低，兩大處理器客戶伺服器應用成為下半年主要營收成長動能。

另外， 伺服器用PCIe Gen4與 SMT DDR4 Socket 受益客戶搭載率增長，中長期伺服器應用看好Eagle Stream平台推出，嘉澤取得第一輪產品Socket 與扣具資格，而次世代更高速的 PCIe Gen5 與 DDR5 Socket，客戶需求在 2021 年後需求將逐漸浮現，新產品能享有較佳的毛利率。

Type-C在筆電滲透率不斷提升，今年底英特爾將推出原生支援Thunderbolt 3的 Ice lake架構，而Thunderbolt 3的連接器為Type-C架構，滲透率將受惠新架構產品推出，加上Type-C可支援DisplayPort 1.4的傳輸規格，間接帶動嘉澤連接器需求大幅攀升。