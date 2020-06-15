緯穎董座：今年業績持續成長 下半年將比上半年好
雲端伺服器大廠緯穎今（15）日舉行股東會，該公司董事長林憲銘表示，雖然今年爆發新冠肺炎，目前全球仍在疫情之中，但緯穎今年第1季獲利與每股純益（EPS）的表現比去年好，今年雖然有些困難，但該公司持續努力，預期今年業績表現將優於去年。
緯穎今通過配發23元現金股利，並改選董事，其中新增獨立董事紫光集團全球執行副總裁高啟全。
林憲銘表示，未來所有工作模式都會改變，目前看來，新冠肺炎好像不會在很短的時間不見，所以將來人們的生活會做調整，將來工作形勢會改變，這對科技業是利多，因為任何改變都要用到科技與服務，這對未來緯穎的成長是重要的，因為緯穎選擇了對的發展方向。
林憲銘說，未來是平台的戰爭，包括雲端服務供應商，以及電信營運商兩大平台的競爭，這兩大平台誰都有可能勝出，緯穎的策略是，不論是哪一個平台需要，緯穎都可以供應，不會被任何一個平台卡住。
今天有股東提出，希望盈餘分配率能提高？林憲銘說，會斟酌，不排除配股率會提高，每年會視狀況都會斟酌，一貫的配股政策是超過六成。
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