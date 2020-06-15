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光寶股東會 宋恭源：6月比預期好 下半年不明朗

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
法人擔憂光寶本季淡季效應恐擴大，圖為光寶董事長宋恭源。 （本報系資料庫）
法人擔憂光寶本季淡季效應恐擴大，圖為光寶董事長宋恭源。 （本報系資料庫）

光寶（2301）今（15）日舉行股東會，董事長宋恭源指出，6月表現比預期好，但目前從客戶端來看，下半年展望還不明朗，期望今年光寶能穩定度過，奠定未來更好的發展基礎。

光寶今日舉行股東會，通過配發現金股利3.2元，配息率達79%、現金殖利率為6.3%，維持歷年來一貫高配息股利政策。

光寶去年全球合併營收為1,779.54億元，營業淨利93.5億元、年增25%，稅後淨利93.8億元，每股盈餘（EPS）為4.03元、年增18%，創下三年來歷史新高。

展望今年營運，宋恭源表示，6月表現比預期好，但目前從客戶端來看，下半年展望還不明朗，期望今年光寶能穩定度過，奠定未來更好的發展基礎。

宋恭源指出，光寶去年獲利能力大幅提升，充分展現光寶近年來全球持續精實聚焦、調整產品組合及提升營運體質，達成轉型升級的成果。

光寶今年第一季雖受到全球疫情影響，但稅後淨利繳出15.7億元，每股淨利0.68元，年增7%，仍創下兩年來同期新高。

面對今年以來全球經濟諸多不確定性，光寶積極應變、有序復工，機動調度與擴充非中國區產能因應全球客戶需要，包含台灣、泰國、越南、墨西哥、巴西及印度等地，中長期仍持續聚焦於雲端運算帶來的商機，如電源管理系統、伺服器機殼與網通等IOT相關應用，以及光電元件於5G及AIOT等方面的創新應用。

光寶 股東會 宋恭源

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