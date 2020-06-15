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梁進利專訪（二）／農家子弟 有套共生經營學

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹報導

身兼兩家高股息概念股聖暉及子公司朋億董事長的梁進利，在今年新冠肺炎疫情期間，不但趁機展開工廠智能化的體質大升級作業。同時也藉由周末回鄉下老家下田種菜，鍜鍊出更精實的體魄。

梁進利說，今年新冠肺炎疫情蔓延全球，他也與兄弟相約，若是須自我隔離或管理，就回獨門獨院的老家住二個星期。

他表示，做為農家子弟，從小放學後都得幫忙下田耕作，汗流浹背之際，也深刻體會「一分耕耘，一分收穫」的道理。

梁進利表示，耕作與經營企業一樣，都需要規劃。他舉例，如何在有限的土地上，種出符合市場需求、好價格的「菜金」，而非賣不出去等翻掉做肥料的「菜土」。因此，必須選對菜種與植物，才能事倍功半的養活十口之家。

而農忙時節，鄉里鄰居家戶之間都會「相放伴（台語）」，互相支援人力。梁進利說，在企業中，就是協同、共享、共生的概念。公司內各營運處之間，也需要相互支援。僅管現代社會少子化，造成家中大多是獨生子女，往往少了協同的觀念。於是在企業中得不斷耳提面命，互相幫忙的好處。

疫情期間，梁進利閱讀北京大學國家發展研究院陳春花教授的《危機自救：企業逆境生存之道》一書，對於其中倡議的：協同，共生，共享，互利觀念，印證他年少時期的農村生活，十分有感。

聖暉隨著台商的腳步，赴大陸、東南亞提供客戶建廠所需的設備工程服務。梁進利說，這一波疫情讓聖暉進一步落實在地化，包括員工及重要原物料都能以當地供應為主力，如此才確保工程進度的穩定。

聖暉與在地穩定合作夥伴，建立完整合作模式，進一步發揮彼此的優勢，就是當地化、協同共享、共生的最佳實踐。

疫情 新冠肺炎 北京大學 概念股 台商

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