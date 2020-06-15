聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電「化學品聯軍」 跟進赴美設廠

聯合報 / 記者簡永祥曾仁凱／台北報導
台積電計畫赴美設廠，讓培植的「隱形化學品供應商」浮上檯面。（歐新社）
台積電計畫赴美設廠，讓培植的「隱形化學品供應商」浮上檯面。（歐新社）

台積電計畫赴美設廠，讓過去培植的「隱形化學品供應商」浮上檯面，台積電欽點包括關東鑫林、長春石化及勝一化工等三家公司出線，組成化學品聯軍，一同前往設廠，並由關東鑫林主導，估計投資五千萬美元，設立生產先進製程用化學品，且在美國廠完成後，也會就近供應半導體大廠英特爾

台積電近年大力扶植自主供應鏈，建構一群緊密合作的供應商。

業界人士分析，台積電先進製程良率優劣，除了半導體設備扮演關鍵的角色之外，最重要的就是電子化學品的純度，這次表態願意隨台積赴美設廠的關東鑫林、勝一化工和長春石化，即為台積電多年來扶植的自主化學品供應鏈重要成員，預料其他成員也會陸續浮上檯面。

台積電董事長劉德音稍早表示，台積電赴美設廠，台灣供應鏈夥伴也將同赴美國開拓市場。消息人士透露，台積電化學品聯軍設廠地點，緊鄰台積電美國廠旁，位於亞利桑那州鳳凰城近郊，離鳳凰城市區約三十分鐘車程，離英特爾約一小時車程。

為配合台積電赴美國設廠要求，相關廠商正進行設廠評估作業，預料整個投資案將在今年底前定案，並趕在台積電美國廠完工裝機前半年完成，以利台積電進行產品驗證。

據了解，這支被台積電視為台灣隊的化學品聯軍，由關東鑫林主導投資計畫，但相關成員必須經台積電核可。目前表態願意參加前進美國投資的成員，還包括台灣知名石化大廠長春石化集團及高雄化工大廠勝一化工，其他廠商還在募集中，估計支持赴美設廠的台灣隊聯軍成員將有六家之多。

台積電供應鏈表示，這些化學品在美國也有供應鍵，不過受惠台積電在全球製程領先，且多年刻意扶植供應商跟上腳步，目前生產高純度化學品品質堪稱全球稱冠，連全球半導體霸主英特爾也積極想向台灣採購。

這次支援台積電美國設廠的台灣化學品聯軍，也看中可就近供應英特爾，順利開拓美國市場，不過整個設廠案仍以優先供應台積電為首要考量。

台積電 半導體 英特爾

延伸閱讀

台積電赴美建廠 廠務工程商將打頭陣

台積赴美建廠 供應鏈跟進

經濟解析／台積電龍頭地位 英特爾、三星難超車

台積電代工蘋果晶片 業績添動能

相關新聞

台積組「化工聯軍」 赴美設廠

台積電擬於美國亞利桑那州設5奈米晶圓廠，隨其赴美的「化學品聯軍」成形。台積電欽點關東鑫林、長春石化及勝一化工等三家公司率...

華為破解美禁令 傳攜手三星

外媒報導，三星正與華為協商，由三星為華為生產5G基地台晶片，華為則以降低智慧手機能量，讓三星取得更多智慧手機市占作為回饋...

梁進利專訪（一）／聖暉改造體質 競爭力躍進

聖暉暨朋億董事長梁進利表示，美中貿易戰未歇、新冠肺炎疫情再為景氣投下震撼彈，再加上如何克服貿易障礙等議題，都成為企業20...

梁進利專訪（二）／農家子弟 有套共生經營學

身兼兩家高股息概念股聖暉及子公司朋億董事長的梁進利，在今年新冠肺炎疫情期間，不但趁機展開工廠智能化的體質大升級作業。同時也藉由周末回鄉下老家下田種菜，鍜鍊出更精實的體魄。

台積電美國廠首批生力軍 個個有來頭

台積電欽點關東鑫林、長春石化及勝一化工等三家業者共同赴美，成為台積電美國廠第一批「化學品聯軍」，關東鑫林、長春石化及勝一...

化學耗材 晶圓良率關鍵

化學品良莠牽動先進製程良率，是助攻台積電成為全球晶圓代工霸主的關鍵耗材，但這些化學品廠多半沒有上市櫃，較不為市場熟知，這...

若華為基地台順利出貨 穩懋、聯亞將受惠

市場傳出，華為正與三星秘密協商，期盼三星為其代工基地台核心晶片。業界人士認為，若華為基地台能順利出貨，對穩懋、聯亞等華為...

鴻海集團 積極轉型腦力密集產業

鴻海集團衝刺電動車布局之際，集團朝「腦力密集」行業發展的腳步不停歇。近期鴻海集團中大陸鄭州科技園區發布6月職業技能的提升...

鴻海電動車加快腳步 「愛快羅密歐專案」出爐

鴻海集團電動車布局加快腳步，股東會年報首度揭露與飛雅特克萊斯勒（FCA）合作「新世代愛快羅密歐智慧電動車」案。

友達衝獲利 瞄準客製化

友達（2409）董座暨執行長彭双浪說，面對產業供需失衡挑戰及國際貿易衝突和疫情造成的經濟結構影響，友達積極朝提升核心事業...

台積電「化學品聯軍」 跟進赴美設廠

台積電計畫赴美設廠，讓過去培植的「隱形化學品供應商」浮上檯面，台積電欽點包括關東鑫林、長春石化及勝一化工等三家公司出線，...

傳華為釋手機市占 換三星晶片

台積電受限美國禁令箝制，未來無法為華為旗下海思晶片代工，不僅台積電想方設法緊急應變，外電最新消息也傳出，華為正與台積電的...

熱門新聞

振興三倍券方案 各家信用卡「最殺優惠」出爐

汽油連七漲！中國原油進口創高 國油價再漲0.8元

菇寮變工廠 台中市府勒令搬遷：沒得商量

加油要快！下周油價連7漲 汽、柴油價格每公升漲0.8元

央行理監事會 楊金龍口袋裡的三顆子彈…他會怎麼打？

中央三倍券方案遲遲未出 侯友宜：振興經濟地方帶頭做

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。