台積電「化學品聯軍」 跟進赴美設廠

台積電計畫赴美設廠，讓過去培植的「隱形化學品供應商」浮上檯面，台積電欽點包括關東鑫林、長春石化及勝一化工等三家公司出線，組成化學品聯軍，一同前往設廠，並由關東鑫林主導，估計投資五千萬美元，設立生產先進製程用化學品，且在美國廠完成後，也會就近供應半導體大廠英特爾。

台積電近年大力扶植自主供應鏈，建構一群緊密合作的供應商。

業界人士分析，台積電先進製程良率優劣，除了半導體設備扮演關鍵的角色之外，最重要的就是電子化學品的純度，這次表態願意隨台積赴美設廠的關東鑫林、勝一化工和長春石化，即為台積電多年來扶植的自主化學品供應鏈重要成員，預料其他成員也會陸續浮上檯面。

台積電董事長劉德音稍早表示，台積電赴美設廠，台灣供應鏈夥伴也將同赴美國開拓市場。消息人士透露，台積電化學品聯軍設廠地點，緊鄰台積電美國廠旁，位於亞利桑那州鳳凰城近郊，離鳳凰城市區約三十分鐘車程，離英特爾約一小時車程。

為配合台積電赴美國設廠要求，相關廠商正進行設廠評估作業，預料整個投資案將在今年底前定案，並趕在台積電美國廠完工裝機前半年完成，以利台積電進行產品驗證。

據了解，這支被台積電視為台灣隊的化學品聯軍，由關東鑫林主導投資計畫，但相關成員必須經台積電核可。目前表態願意參加前進美國投資的成員，還包括台灣知名石化大廠長春石化集團及高雄化工大廠勝一化工，其他廠商還在募集中，估計支持赴美設廠的台灣隊聯軍成員將有六家之多。

台積電供應鏈表示，這些化學品在美國也有供應鍵，不過受惠台積電在全球製程領先，且多年刻意扶植供應商跟上腳步，目前生產高純度化學品品質堪稱全球稱冠，連全球半導體霸主英特爾也積極想向台灣採購。

這次支援台積電美國設廠的台灣化學品聯軍，也看中可就近供應英特爾，順利開拓美國市場，不過整個設廠案仍以優先供應台積電為首要考量。