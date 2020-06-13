台積電幫董監事投保67餘億元居冠 大立光不到億元

近期電子大廠頻頻國際訴訟，廣明甚至被美國求償三倍罰金達130億元之多，董監事及經理人常需面臨被股東或對手求償壓力，公司為它保的責任險夠嗎？據公開資訊觀測站2019年度資料顯示，我國上市櫃公司中為董監事投保最多金額的公司是全球半導體代工最大廠台積電，一年保額高達67.88億元，分別向國內外三家產險公司投保，是全市場董監事「最有保障公司」，但股王大立光卻只投保了9,412萬元，連億元都不到，令投資人有些憂心。

電子大廠中同樣屬於國際級半導體公司的聯電，因涉美光竊密案近期也遭罰1億元，公司為其董監事投保高達30.55億元的責任險，金額在電子廠中排名第二高，另外像是我國最大代工製造廠鴻海一年投保金額為21.56億元，同樣有國際級大廠的水準。

其他像是品牌行銷全球的筆電大廠宏碁與我國面板龍頭友達，一年投保的董監責任險亦有15~18億元以上的水準；至於傳統產業公司中，裕日車一年投保62.18億元，跟台積電也不遑多讓；其他則以金控業包括國泰金、富邦金、中信金等也都在15億元以上，表現比較突出。

至於曾遭美國求償57億元天價而震驚市場的兆豐金，事件爆發後讓公股行庫的公司治理遭人詬病，認為董事會沒有善盡監督管理之責，2019年公司幫董事投保的責任險金額為9.4億元，在金控表現中僅算一般水準，金控普遍幫董事投保金額都不低，除新光金僅投保4.74億元與國票金3億餘元較少以外，普遍都在9億元以上。

廣達旗下廣明遭惠普指控違反反托拉斯法，意圖非法限制光碟機價格，根據外電報導，美國聯邦地區法院一位法官上周將賠償金提高三倍，扣除其他被告和解金，廣明仍需賠償惠普4.39億美元，約新台幣 131.88億元，而廣明幫其董監事投保的責任金總額僅3.69億元而已。

國泰產險表示，董監事責任險是保障公司的董監事成員或經理人，在執行公司業務時，非因不誠實與故意行為造成之不當行為，例如錯誤、疏忽、過失、義務違反、信託違背等行為，被第三人提出賠償請求。除了財務理賠，還能提供法律諮詢服務，協助企業有效做好危機管理，因此也能提高專業人士擔任獨董的意願，同時強化企業風險管理及公司治理。

之前產險公會表示，我國上市櫃公司僅三成在300萬元美金以上，保額明顯不足。加上超過半數獨立董事酬勞低於50萬元，經營環境改變，社會大眾求償意識提高，獨董常得面臨財務、業務法律風險，一度造成獨董離職潮。

勤業眾信聯合會計師事務所前總裁陳清祥則認為，金管會等主管機關及社會大眾對獨董的期待與日俱增，尤其外資持股較高的公司及追求卓越的優良上市櫃公司，更應漸進與國際接軌，採取優於法令的高標準。2020年即將董監改選的公司，應多留意針對如何組成多元專業的董事會、獨董占比、兼職情形、出席率等都要在考慮提名及審查時多加關注。也要強化投資人關係功能，加強和法人及所有股東之溝通。