美光控聯電竊取機密案 陸行之：被美當案例就慘了

記憶體大廠美光（Micron）控告聯電竊取營業秘密案，一審判決12日出爐，聯電協理戎樂天及美光前高階主管何建廷、王永銘等人遭判400～600萬元不等罰金，並判處4年半到6年半不等有期徒刑，聯電則遭罰1億元。對此，知名半導體分析師陸行之在臉書貼文指出，聯電及政府要對這一審判決非常嚴肅看待，否則被美國加州聖荷西市聯邦地方法院當案例就慘了。

根據起訴書，這三名台灣美光前員工分別為陳正坤、何建廷與王永銘，其中，陳正坤就是福建晉華的總經理，也是前台灣美光中科廠的總經理，後來跳槽到聯電擔任副總，之前借調福建晉華當總經理，起訴書指三人計劃性地竊取美光在DRAM（動態隨機存取記憶體）半導體的設計和生產流程機密，並將技術轉移給聯電以及成立僅僅兩年的晉華。

陸行之說，聯電及政府要對這一審判決聯電的美光前高管何建廷，及王永銘罰金及有期徒刑要非常嚴肅看待，否則被美國加州聖荷西市聯邦地方法院當案例就慘了，提升索賠金額龐大且不符比例原則的廣明事件重演的風險，及影響台灣龐大的半導體行業就業人口。2018年11月，美國政府以謀竊取美光商業機密為由，控告福建晉華、台灣聯電以及三位美光前員工。

他指出，這些被竊取的機密預估價值高達87.5億美元（約新台幣2,625億元）。而聯電目前總市值2,055億，2019年營收1,482億，獲利97億。