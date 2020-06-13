快訊

美光控聯電竊取機密案 陸行之：被美當案例就慘了

轉型正義拆傅鐘？台大生喊「嗯湯劃唬爛」與校友互嗆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美光控聯電竊取機密案 陸行之：被美當案例就慘了

經濟日報 / 記者徐睦鈞／台北即時報導
知名半導體分析師陸行之。本報資料照片
知名半導體分析師陸行之。本報資料照片

記憶體大廠美光（Micron）控告聯電竊取營業秘密案，一審判決12日出爐，聯電協理戎樂天及美光前高階主管何建廷、王永銘等人遭判400～600萬元不等罰金，並判處4年半到6年半不等有期徒刑，聯電則遭罰1億元。對此，知名半導體分析師陸行之在臉書貼文指出，聯電及政府要對這一審判決非常嚴肅看待，否則被美國加州聖荷西市聯邦地方法院當案例就慘了。

根據起訴書，這三名台灣美光前員工分別為陳正坤、何建廷與王永銘，其中，陳正坤就是福建晉華的總經理，也是前台灣美光中科廠的總經理，後來跳槽到聯電擔任副總，之前借調福建晉華當總經理，起訴書指三人計劃性地竊取美光在DRAM（動態隨機存取記憶體）半導體的設計和生產流程機密，並將技術轉移給聯電以及成立僅僅兩年的晉華。

陸行之說，聯電及政府要對這一審判決聯電的美光前高管何建廷，及王永銘罰金及有期徒刑要非常嚴肅看待，否則被美國加州聖荷西市聯邦地方法院當案例就慘了，提升索賠金額龐大且不符比例原則的廣明事件重演的風險，及影響台灣龐大的半導體行業就業人口。2018年11月，美國政府以謀竊取美光商業機密為由，控告福建晉華、台灣聯電以及三位美光前員工。

他指出，這些被竊取的機密預估價值高達87.5億美元（約新台幣2,625億元）。而聯電目前總市值2,055億，2019年營收1,482億，獲利97億。

聯電 美光 半導體

延伸閱讀

聯電侵權美光挨罰1億 將提上訴

竊美光機密跳槽 聯電挨罰1億

聯電：未違反營業秘密法 將提起上訴

美光員工跳槽後涉洩密案 3人判有罪、聯電遭罰1億元

相關新聞

美光控聯電竊取機密案 陸行之：被美當案例就慘了

記憶體大廠美光（Micron）控告聯電竊取營業秘密案，一審判決12日出爐，聯電協理戎樂天及美光前高階主管何建廷、王永銘等...

台積5奈米 獲恩智浦大單

晶圓代工龍頭台積電5奈米製程昨（12）日新增大客戶恩智浦。恩智浦未來新一代高效能汽車平台，將採用台積電的5奈米製程，台積...

聯電侵權美光挨罰1億 將提上訴

美國記憶體大廠美光（Micron）2017年在台灣向晶圓代工廠聯電提出訴訟，控告聯電協助中國晉華竊取美光DRAM製程案，...

華邦談營運 審慎不悲觀

華邦電昨（12）日舉行股東會，董事長焦佑鈞表示，目前全球多數研究機構預測，今年全球GDP從-4%到-6%都有，他對未來產...

竊美光機密跳槽 聯電挨罰1億

原任職台灣美光的何建廷、王永銘，跳槽至聯華電子股份有限公司，被控私自帶走美光營業秘密，提供製程參數，台中地院昨依違反營業...

會長次子葉力誠 任英業達董事

英業達（2356）昨（12）日舉行股東會，通過配發現金股利1.3元，以及董監改選。英業達會長葉國一的次子葉力誠，首度進入...

宏碁 24日線上秀新品

品牌宏碁（2353）昨（12）日舉辦股東會，通過去年財務決算表冊與盈餘分派案，去年EPS 0.87元，續採高配息政策，今...

疫情影響 南亞美國EG新廠延後到年底投產

南亞（1303）今天舉行股東會，董事長吳嘉昭證實，備受矚目的美國德州三期EG（ 乙二醇）擴建案，原訂今年4月就要完工，但受到疫情影響，量產時間可能要順延到今年底。

華為晶片比重上看50% 瑞銀升聯發科至555元

台股遇美股空襲，聯發科（2454）股東會報佳音，早盤大跌後快速反彈，瑞銀證券最新報告看好，聯發科受惠華為新禁令，未來華為將有一半的晶片來自聯發科，加上OPPO、VIVO、小米瓜分華為市占，推薦積極買進，目標價提高到555元。

熱門新聞

振興三倍券方案 經濟部核准49家業者名單出爐

整理包／600元藝Fun券怎麼領？用在哪？連同加碼一次看

三倍券「最殺方案」出爐 有機會倒賺至少5000元

玉山金人事異動 黃男州升任玉山銀行董事長

momo富邦媒10萬片醫用口罩 6月15日早上開賣

中天、合一15日停牌 推測將公布新藥臨床分析結果

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。