毅嘉股東會通過每股配發0.5元現金股利 黃秋永任董座
毅嘉今（12）日舉行股東會，通過每股配發0.5元現金股利，同時全面改選董事，股東會後董事會選任黃秋永擔任董事長。
毅嘉2019年營收61.49億元，每股稅後純益0.74元。股東會通過每股配發0.25元現金股利，同時從資本公積配發每股0.25元現金股利，累計每股配發0.5元現金。
毅嘉股東會也全面改選董事及獨董，新任董事為創意投資代表人黃秋永、法拉利投資代表人黃子軒、黃子成，獨立董事則為致茂電子董事長黃欽明、台灣大學特聘講座教授陳泰然、清華大學產業專家協理許萬龍。毅嘉董事會也選任新董事長及副董，黃秋永擔任董事長，黃麗玲擔任副董事長。
毅嘉主要產品包含機構整合元件（MVI）以及軟性印刷電路板（FPC），毅嘉表示，機構整合元件要因應客戶需求建立全球設計及供銷體系，並藉由國際產銷分工，提供機構跟墊子垂直整合的設計解決方案。
此外，毅嘉表示，軟性印刷電路板應用隨著物聯網雲端科技興起，廣泛運用到智慧手機、巨量資訊存取設備、穿戴式應用產品、車載產品等領域，且朝向輕薄軟短小的趨勢，使軟板產業需求爆發性向上提升，近年智慧手機銷售持續成長，穿戴式產品也掀起產業界應用，預估智慧手機、穿戴產品、車載用軟板及物聯網智慧家庭等應裕將成為未來幾年主要營運動能。
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