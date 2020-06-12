矽品擬賣近一半南茂股權 約7萬張

矽品申報將轉讓對南茂持股，目前其持有148,910張，預計要賣出近一半，約7萬張。

矽品指出，該公司近1、2年的資本支出金額較高，這次售股主要目的是充實營運資金，透過此方式，不必另行舉債。

矽品規劃售股方式以鉅額轉讓為優先，不希望影響南茂的市場行情，出售期間從15日起至7月14日止，預計應可獲得約20多億元資金。

目前矽品是南茂第一大股東，持有約二成出頭股權，之後售股完成，持股比例降至一成出頭，第一大股東的地位與2席董事席次都不會受到影響。