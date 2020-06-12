搜尋程式錯誤涉政治聯想？Google：非人為刻意操作

Google搜尋日前發生打亂碼竟出現「陳菊善款」的搜尋建議關鍵字，涉及政治敏感議題，Google今天說明，這項程式錯誤並非因人為刻意操作所產生，且Google搜尋不會用於任何政治目的的設定。

根據ETtoday等媒體報導，近日網友發現在Google搜尋列輸入英文亂碼或拼錯英文單字，Google的搜尋建議會跳出「陳菊善款」，引發諸多聯想；有網友認為，可能是有心人士購買廣告關鍵字。

對於Google搜尋為何顯示與查詢字串毫不相關的結果，Google表示，這是自動完成功能中的一項隨機程式錯誤，Google正在對此產品進行修復。

Google進一步說明，當使用者於Google搜尋開始輸入字串，自動完成功能會對查詢內容顯示相似的字串，以協助使用者更快找到所需資訊。預測字串是採用演算法自動產生，並根據使用者在搜尋時所實際輸入的內容生成。預測查詢字串不是針對使用者的查詢提供的回答，也不是其他人或Google對使用者搜尋字詞所做的相關聲明。

儘管這次程式錯誤伴隨著政治敏感關鍵字，但Google強調，這項程式錯誤並非因人為刻意操作所產生。Google調查顯示，這次程式錯誤同時出現其他隨機且無相關性的亂碼預測，也證實了並非刻意操作所產生。

Google表示，在強化產品及完善使用者政策之際，Google也努力不讓政治傾向成為其中的考量。僅為政治目的而扭曲搜尋結果將嚴重傷害到Google的商譽，更違背了Google希望提供所有使用者有用資訊的使命。

外界關注這次事件是否受到政治影響，Google回應，當使用者在Google搜尋欄位裡輸入查詢字串時，Google的目標是確保使用者在幾秒鐘內就能得到最相關的預測及資訊。Google搜尋不會用於任何政治目的的設定，同時不會對任何政治意識形態帶入偏見。

每年Google都會對演算法進行數以百計的改善，以確保使用者在搜尋查詢後可以獲得高品質的內容。Google指出，除了持續努力提升搜尋服務，更不曾為了操縱某些政治性情緒而去更改搜尋結果或自動完成功能的預測字串。

至於未來如何防止類似情況再次發生，Google表示，對於隨機亂碼預測的程式錯誤，目前正持續進行更完善的修正作業。這次事件的特定預測字串，應該已不會再出現於自動完成功能中。但Google也坦言，這並不是一項簡單的修復，Google團隊正在努力中。