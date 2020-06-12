弘憶每股配息0.6元、配股0.6元 估今年第2季相對樂觀

弘憶國際（3312）今年第1季合併營收29.9億元，較去年同期成長20.63%，繳出每股稅後純益0.21元的成績單，第1季營收成長動能主要來自於大型EMS廠、運營商標案市場等。隨著去年網通市場，海外OTT Box及運營商標案等業績均有顯著成長，帶動Q1營收, 創近5年同期新高。

今年第2季運營商標案持續貢獻營收，無線網卡Wi-Fi 5需求強勁，筆記型電腦終端客戶大量拉貨，且運營商直供策略奏效，客戶需求明顯上升，預計今年第2季業績相對樂觀。

另外針對工業型醫療面板，在弘憶公司長期的耕耘下，第2季也開始貢獻營收，加上創新的應用解決方案設計服務，如氮化鎵相關產品應用(智能藍牙燈泡、USB電源轉接器)、高頻功率放大器以及高頻智慧天線...等，使公司能夠繼續延伸擴大應用產業領域，目前有許多策略夥伴陸續新加入，最終提供客戶更全面的解決方案。

弘憶國際今年稅後純益1.55億元，每股稅後純益（EPS）為1.31元，創8年新高，董事會決議通過配每股0.6元現金股息及0.6元股票股利，合計每股配發1.2元，配發率達91%，維持八成以上的水準，現金殖利率高達3.87%左右。