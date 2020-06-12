電視用液晶面板2021年產能 恐為大陸主宰
液晶面板價格競爭不斷，55吋機種市價在2017 年春季為每片220美元，接著當年5月份價格即下滑到106美元，使得全球面板廠商獲利惡化嚴重。例如韓國大廠樂金顯示器(LGD)從2020年1月至2020年3月合併經營虧損為2.88 億美元(2019 年同期為虧損1.1 億美元)。
由於中國大陸面板廠擴大產能，促使利潤惡化，韓國兩大面板廠今年宣布退出生產液晶面板，光電協進會分析師王思穎判斷，韓國退出產能將會影響全球液晶面板產量分布比例。
2021年全球最大面板產能預估為中國大陸，以62%的高佔比領先。2019年中國大陸的液晶面板產能在一年內大幅成長了40%，遠高於全球平均水平的13%，明顯看出中國大陸產能的擴大。
根據DSCC報導，2021年全球電視面板需求缺口為6.9%，相較2020年19.8%減少了12.9%。不過繼韓國產線關閉，2022年預估電視用面板供需平衡會降到5%以下，而導致供不應求的現象。因此中國大陸面板將更有機會主導液晶電視面板市場。
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