電視用液晶面板2021年產能 恐為大陸主宰

高速介面IC廠祥碩（5269）今（12）日召開股東會，總經理林哲偉表示，在客戶超微（AMD）新產品將發表，第3季開始拉貨，以及PC 20G產品就緒，展望下半年樂觀看待，全年業績看增，此外中國大陸的去美化效應，非x86市場的機會發酵，祥碩與中國自有CPU廠合作，營收貢獻今年就可見到，比重有望從去年的3%上看至雙位數。

2020-06-12 13:22