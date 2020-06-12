SEMI籲各國疫情期間 開放關鍵人員必要差旅

SEMI（國際半導體產業協會）今（12）日表示，隨著各國逐步實施經濟復甦計畫，欲恢復疫情爆發前的商業發展景況，SEMI籲請各政府妥善調和及統整相關政策，放行關鍵人員安全進行必要的國際旅行。

SEMI表示，跨國移動對於維持半導體和微電子產業內關鍵製造營運至關重要，半導體產業所生產的電子元件為現代經濟、無數經濟部門以及各國科技防疫所賴之基石；由於整體產業鏈涵蓋範圍廣泛，生產至全球供應鏈的微電子產品更與因疫情所帶動的醫療科技、雲端運算和遠程辦公等技術密切相關，同時也是我們戰勝疫情、恢復經濟實力的關鍵力量。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，隨著病毒的消散，全球經濟活動可望在下半年復甦。然而，世界各國許多往來的航線禁令仍未解除，為了使半導體產業維持有效營運，各國政府放行關鍵人員進行國際差旅有其必要性，以提供重要產業所需的一切支援。

曹世綸也指出，台灣政府也在這段期間針對外籍商務人士推出相關政策與服務，協助企業在邊境管制的影響下如期完成商務履約事宜。未來，SEMI將會與政府持續緊密合作，確保台灣在全球各產業供應鏈之關鍵競爭力。

因此，我們再次敦促世界各國政府開放關鍵人員安全進行此類必要旅行，半導體和微電子關鍵產業才能確保重要製造生產和營運作業不間斷。