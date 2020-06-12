華邦高雄廠按原計畫進行 估2022年裝機量產

華邦電（2344）董事長焦佑鈞雖然對產業後市看法偏保守，但也指出新冠肺炎疫情對全球景氣的衝擊是短期的，最多不會超過二年，因此，該公司高雄廠的建廠計劃仍持續進行，預計2022年1月裝機，目前人員招募已約五成。

焦佑鈞表示，華邦營運擴產計畫並未受到疫情影響有所改變，高雄 12 吋新廠也照原定時程，預計2022年1月將進行裝機，預計六個月之後，將可望進入量產，此外，在新製程方面，45奈米 NOR Flash製程將於明年量產。

在人員方面，由於高雄廠自動化程度較中科廠更高，因此，對人力的需求也比外界預估的少，目前公司預期高雄廠人員大約在500人規模，目前已招募大約一半。

以去年而言，通訊產品佔記憶體營收比重約30%，消費性產品維持28%，受到PC相關應用產品出貨減少，電腦及周邊產品應用比重，由前一年度的26%，減少至22%。在高規格且高品質的車用和工業用產品領域，目前佔記憶體營收比重約20%，預期未來仍持續拓展以維持成長力道。

去年華邦中科廠月產能已提升至5.4萬片，今年增加 Flash 產能後、已達5.7萬片。華邦並規劃明年中科廠 Flash、DRAM 產能比重，將由原先的各半，轉為 55%、45%，Flash 產能將超越 DRAM。

去年華邦25奈米製程已進入量產，華邦持續投入自有先進技術開發，預期在20奈米的DRAM新製程良率具備生產效益時，進入規模量產。此外，在Flash製程方面，華邦也順應市場未來高容量需求，持續進行45奈米 NOR Flash產品開發。