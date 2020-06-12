快訊

中選會公告：高雄市長將在8月15日進行補選

華邦高雄廠按原計畫進行 估2022年裝機量產

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導
華邦電（2344）董事長焦佑鈞雖然對產業後市看法偏保守，但也指出新冠肺炎疫情對全球景氣的衝擊是短期的，最多不會超過二年。 圖／聯合報系資料照片
華邦電（2344）董事長焦佑鈞雖然對產業後市看法偏保守，但也指出新冠肺炎疫情對全球景氣的衝擊是短期的，最多不會超過二年。 圖／聯合報系資料照片

華邦電（2344）董事長焦佑鈞雖然對產業後市看法偏保守，但也指出新冠肺炎疫情對全球景氣的衝擊是短期的，最多不會超過二年，因此，該公司高雄廠的建廠計劃仍持續進行，預計2022年1月裝機，目前人員招募已約五成。

焦佑鈞表示，華邦營運擴產計畫並未受到疫情影響有所改變，高雄 12 吋新廠也照原定時程，預計2022年1月將進行裝機，預計六個月之後，將可望進入量產，此外，在新製程方面，45奈米 NOR Flash製程將於明年量產。

在人員方面，由於高雄廠自動化程度較中科廠更高，因此，對人力的需求也比外界預估的少，目前公司預期高雄廠人員大約在500人規模，目前已招募大約一半。

以去年而言，通訊產品佔記憶體營收比重約30%，消費性產品維持28%，受到PC相關應用產品出貨減少，電腦及周邊產品應用比重，由前一年度的26%，減少至22%。在高規格且高品質的車用和工業用產品領域，目前佔記憶體營收比重約20%，預期未來仍持續拓展以維持成長力道。

去年華邦中科廠月產能已提升至5.4萬片，今年增加 Flash 產能後、已達5.7萬片。華邦並規劃明年中科廠 Flash、DRAM 產能比重，將由原先的各半，轉為 55%、45%，Flash 產能將超越 DRAM。

去年華邦25奈米製程已進入量產，華邦持續投入自有先進技術開發，預期在20奈米的DRAM新製程良率具備生產效益時，進入規模量產。此外，在Flash製程方面，華邦也順應市場未來高容量需求，持續進行45奈米 NOR Flash產品開發。

Flash 奈米

延伸閱讀

恩智浦新汽車平台 將採台積電5奈米製程

恩智浦新汽車平台採台積電5奈米製程 首批樣品明年交付

華邦電股東會 董事長焦佑鈞：未來景氣審慎悲觀

《死亡擱淺》PC版系統需求公開！　感受頂級電影般的遊戲體驗

相關新聞

宏碁股東會 陳俊聖不忘打渴望園區廣告、搶國旅商機

宏碁今（12）日舉辦股東會，因應防疫移到宏碁龍潭渴望園區中舉辦股，且股東會中每個空位距離超大，宏碁董事長陳俊聖還不忘對集團內的渴望園區大打廣告，表示渴望園區有對外開放旅館餐飲業務，「歡迎大家來！」。

健策股東會 通過每股配發現金股利5元

健策（3653）今（12）日舉行股東會，通過每股配發現金股利5元，展望今年營運，健策總經理趙永昌指出，目前全球經濟展望雖然仍不明確，但預期未來健策將能維持一定的成長動能及獲利水準，預計今年銷售額應可延續去年穩定成長之趨勢。

技嘉股東會 通過分派2.2元現金股利

技嘉今天舉行股東會，董事長葉培城表示，2020年到目前為止，該公司營業的業績應該有看到了，有信心達成去年所訂下的今年營運目標，今天會中並通過盈餘分配案，每股分派2.2元現金股利。

台勝科 Q2產能滿載

半導體矽晶圓廠台勝科（3532）昨（11）日表示，本季產能滿載，獲利將優於第1季。受惠遠距應用及AI和5G相關晶片需求強...

聯鈞：下半年審慎樂觀

雷射二極體封裝廠聯鈞（3450）董事長鄭祝良昨（11）日表示，看好大陸積極推動5G基礎建設商機，加上3D感測需求回溫，都...

世芯 全年營收拚新高

特殊應用IC（ASIC）設計服務商世芯-KY（3661）接單暢旺，今年營運逐季走揚，不僅第2、3季每一季營收都可望刷寫新...

昇貿迎旺季 越南設據點

台灣焊錫龍頭廠昇貿（3305）董事長李三連昨（11）日表示，今年第3季仍有傳統旺效應，該公司預計於今年第3季新冠疫情趨緩...

朋程 要拿茂矽兩席董事

晶圓代工廠茂矽（2342）訂6月17日召開股東常會，將改選董事。市場傳出，原本已有茂矽一席董事的大股東、車用二極體大廠朋...

神基雙引擎助攻 Q3不看淡

強固型工業電腦廠神基（3005）董事長黃明漢看第3季營運，認為歐美對遠距教學、線上教學需求仍強勁，加上各國逐漸解封，汽車...

5月營收／眾達成長10％ 健鼎多3％

光收發模組廠眾達-KY（4977）昨（9）日公告5月合併營收2.77億元，創新高，月增10.5％，年增24.8%，創新高...

5月營收／瀚宇博持平 燿華少12％

NB板大廠瀚宇博（5469）昨（9）日公布5月營收為38.5億元，與4月幾乎持平，年成長6.1%，為近六年同期新高。燿華...

廣達5月營收 勁揚11％

受惠高單價產品出貨，帶動廣達（2382）5月筆電出貨量創下自2014年11月以來新高，推升5月營收月增11.93%，攀上...

熱門新聞

台股大跌外資連9買 買超電子股、ETF避險

防疫股再展強勢 基亞漲停領軍

4月來大漲七倍！合一股票12日起預收款券

美股崩跌1861點 台股跳空開低走逾250點

敏感時刻 廣明股價爆量大漲

投資人恐慌！富邦VIX一小時爆出76萬張巨量

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。