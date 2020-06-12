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耕興通過配發現金股利6元 連五年股利逾6元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

耕興(6146) 今(12)日舉行股東會，董事長黃文亮主持，決議通過配發6元現金股利，現金配發率82.53％，股利已連續四年配發率都超過8成，且連續五年股利超過6元。

耕興表示，去年營運因反應新設美國矽谷實驗室、和中國設置汽車電子檢測的相關建置成本及費用，影響整體毛利率、營業利益率，但受惠於行動通訊的手機和無線網通產品測試發證量，及市占率持續穩居電子產品檢測市場龍頭，帶動整體營運仍保持不錯的成績。

耕興去年每股純益7.27元，股東權益報酬率與資產報酬率分別達18.16％及14.45％，帳上現金及約當現金水位約9.95億元，顯現出現金流充沛、財務結構健全。

耕興表示，將把握5G NR發展趨勢，除提前佈局相關技術和產能外，也維持每季評估5G(第五代行動通訊) NR儀器設備的投資，且善加應用在台灣、中國及美國三地檢測實驗室的調度，全力滿足客戶新機款檢測的需求。

耕興指出，今年全球面臨新冠疫情衝擊及整體景氣不確定性因素，不管是業務接單、生產調配、人員調度、交通運輸等都考驗企業各面向彈性機制的因應策略，隨著大陸封城延伸至美國、歐洲，使得如何協助客戶產品研發時程的確保則存在著不確定性風險，但耕興緊急將已承接的客戶案件都轉回台灣實驗室，因此不影響客戶訂單的結案進度。

耕興強調，在封城期間持續與客戶維持密切聯繫，掌握所有訂單進度、承接客戶急單的需求、增加服務項目擴大接單市場的範疇等，效益逐步展開，推升第1季歸屬於母公司稅後淨利年增0.66％，5月營收站上3億元，改寫單月營收歷史新高，擺脫連續四年平均單月營收在2.5億元盤整的情況，累積今年前5月營收年增9.89％。

耕興看好今年5G(第五代行動通訊)商轉，將帶動包括行動終端、人工智慧AI、物聯網IOT、智能汽車等產業前景蓬勃發展的明確趨勢，加上在新冠疫情期間，推進線上數位平台、遠端視訊、遠端教學、遠端醫療、無人工廠等應用需求大幅增加，各種5G終端裝置將會持續被研發推出，隨著需檢測的Model數增加，有助提升檢測業績表現，正面挹注整體營運。

耕興強調，已掌握趨勢且持續投入和布局5G及其相關產業的檢測人才、設備等，同時持續開發IA國際認證的國家數，縮短取證時間，達成耕興認證、全球通行的保證，滿足客戶多元化的需求。

5G 營收 行動通訊 股東會 物聯網

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