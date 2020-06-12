疫情影響 南亞美國EG新廠延後到年底投產

南亞（1303）今天舉行股東會，董事長吳嘉昭證實，備受矚目的美國德州三期EG（ 乙二醇）擴建案，原訂今年4月就要完工，但受到疫情影響，量產時間可能要順延到今年底。

吳嘉昭說，南亞德州EG新廠的年產能高達82.8萬噸，確實是滿大的規模，原本建廠預計今年上半年就要完工，但是因為疫情關係，施工斷斷續續，工人也招不足，進度有受到影響，目前看起來，可能要到今年11月才會完工，12月加入投產。

如此一來，德州EG新廠挹注南亞今年營運的貢獻度將打折，不過由於美中貿易戰及新冠疫情影響下游需求，目前EG市況並不好，南亞EG新廠延後開動對公司未必是壞事。

至於美中貿易戰演變成科技戰，台積電最近宣布美國設廠計畫，南亞的電子材料事業會不會跟進到美國投資？吳嘉昭說，目前南亞到美國投資還是以化工相關為主，主要著眼美國頁岩氣可以提供充足且便宜的乙烯等原料；至於電子材料部分，目前主要市場和客戶都在大陸或亞洲，南亞的考量比較是就近市場，暫時沒有赴美投資計畫。

南亞統計目前進行中的投資案，總金額約680億元，其中國內占14%，主要是高值化銅箔、聚酯膜、高階珠光紙等；國外占86%，主要是美國即將完工投產的EG廠，以及大陸銅箔基板、玻纖布、印刷電路板、鋁塑膜及丙二酚等擴建。未來完工投產後，估計每年可為公司創造524億元的產值，為南亞營運挹注新動能。