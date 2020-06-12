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不畏疫情影響 全新下半年營運動能強勁

經濟日報 / 記者呂安涔

台灣砷化鎵大廠全新（2455），今日舉行股東會，受惠5G商機及去美化效應下，在全球經濟體疲弱下，整體營運動仍相當強勁，雖然4、5 月營收略為下降，未有往年旺季動能表現，但仍繳出 1.97 億及 1.93 億元成績，公司方面表示，主因來自手機訂單下單，美系客戶亦未開始進入拉貨，預期最晚 8 月拉貨，仍能趕上下半年新機銷售。受到美股重挫翻黑影響，連帶台股今（12）日開盤賣壓出籠，全新雖一度下挫5.32%，但隨後買盤湧入，股價拉回平盤間震盪。

公司表示，今年雖因疫情關係雖然整體手機出貨量下修，但是全新為砷化鎵（PA）產業鏈的上游磊晶（EPI）大廠，在全球市場市占率排名第二，由於砷化鎵磊晶具有寡占的產業特性，相對技術門檻較高。據市調機構最新調查，今年首季5G手機出貨量打破去年同期紀錄，全新一直在5G手機的滲透率有所發展，再加上5G射頻元件使用量比4G增加不少，所以整體來說，因手機下修的影響不會太大。全新主要客戶包含穩懋（3105）、宏捷科（8086）等大廠，法人分析，隨著大陸去美化效應加上美國禁出口政策，使得大陸開始建立一條龍供應鏈，目前三安為全新穩健客戶，在華為積極扶植三安之下，全新也將同步受惠。

另外，全新在光通訊方面訂單掌握度佳，根據市場人士表示，主要為 10G 及 25G 產品需求仍持續增加，客戶包括環宇（4991）、華星光（4979）、三安及透過代理商交給大陸客戶，由於基礎建設相關毛利率較高， 因此比重持續提升對公司毛利有正面助益。

法人認為，大量新款智慧手機開始導入與搭載ToF功能，持續優化旗艦型手機拍照與應用等級，隨著今年 5G 手機、WiFi6、Android 4G 手機 PA 轉單效應，三星5G手機銷售也優於預期，加上光通訊需求穩健放量，疫情對於全新影響衝擊不大，今年整體業績仍能穩定成長。

智慧手機 4G 5G

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