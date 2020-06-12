祥碩、信驊股價盤中拉鋸 拚搏台股老三位置
今（12）日台股指數受美股大跌收盤影響而下挫，但多數高價股盤中逆勢站穩，股價前段班漲多跌少，其中，祥碩（5269）更趁股東會氣勢，一舉跟信驊（5274）拚搏台股老三位置，盤中上演股價追逐戰。
祥碩、信驊今日開盤價分別為1,280、1,290元，之後雙雙一路往上，兩檔股價呈現糾纏互追的情形。不過，信驊在10點過後的走勢相對持穩，僅略在平盤之上的1,350元附近橫盤；祥碩在9點22分之後在平盤之上橫盤，但10點50分展開多頭攻勢 ，股價衝高到1,390元，逼近昨日創下的歷史高價1,395元。
祥碩主要經營自有晶片及代工業務，今年上半年受到超微（AMD）情勢看好，以及筆電、伺服器需求增高帶動，自有、代工晶片展望都相當正向。祥碩今年股價一路飆升，年初股價僅639元，昨（11）日收盤漲幅已105%，盤中更創下歷史高價1,395元。
IC設計廠信驊今年也因伺服器晶片需求轉強，5月營收3.02億元，創下單月歷史新高；累計前五個月營收13.08億元，年增44.6%，也是歷史同期新高。股價表現上，信驊5月底曾在盤中創歷史高點1,575元後，開始下修盤整。
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