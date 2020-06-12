英業達股東會 葉國一兒子正式進董事會

英業達（2356）今（12）日舉行股東會，會中通過派發現金股利1.3元，以及新一屆董事會名單，其中，英業達會長葉國一的兒子葉力誠，首度進入董事會，象徵葉家勢力第二代正式進入董事會管理層。

英業達去年營收5,009億元，年減1.2%。稅後淨利55億元，年減15.3%。每股盈餘（EPS）1.54元，遜於前一度的1.81元。在營運回檔下，因此決議派發現金股利1.3元，低於前一年度的1.5元。

此外，英業達今年董事會全面改選，選出9名董事（含3席獨董），新董事名單董事部分有卓桐華、葉國一、溫世智、李詩欽、張景嵩、葉力誠，獨董則為陳瑞隆、張昌邦、魏啟林。

其中，上一屆的黃國鈞、徐爵民不再續任董事及獨董，由葉力誠、魏啟林補上。由於葉力誠由於是會長葉國一兒子，因此動向備受外界關注，此次亦是他首次進入董事會。

回顧去年，卓桐華指出，2019年儘管全球經濟受到新貿易主義的衝擊影響，但英業達筆電產品營收受惠於機種比重調整及貿易戰的積極需求，繳出年增6.3%成績。但伺服器產品營收因產品世代交替及全球產線調整影響下，導致年減7.9%。智慧裝置也因客戶需求及產能的調整，營收年減2.8%。

展望今年營運，卓桐華表示，由於新冠肺炎影響全球產業鏈，筆電及伺服器業務仍是主要發展重心，因公司主要銷售對象為企業型客戶，故需求較為穩定。惟消費型智慧裝置產品方面，仍需觀察後續影響，需求面較為保守看待。

在產品及技術方面，AI人工智慧、5G通訊技術及工業4.0軟件設計仍為主要方向，藉由相互配合支援，聚焦未來5G、AI及邊緣運算等新趨勢、新技術及新應用。

此外，英業達集團也透過多元佈局，尋求下一波營運新動能，透過跨產品領域持續開發新事業如汽車電子及智慧醫療裝置，朝高利基及高毛利的產品發展。