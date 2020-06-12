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聲寶股東會通過現金股利1.5元 陳盛沺續任董事長

經濟日報 / 記者張義宮/台北即時報導

家電大廠聲寶(1604)今(12)日舉行股東會，通過現金股利1.5元，並全面改選董監事，維持四席董事、三席獨立董事，聲寶董事長陳盛沺續任，領導營運改革及土地資產的開發。新增董事成員為總經理許經朝，替代原來的總經理陳連春，其他的董監成員均不變。

聲寶表示，聲寶將更積極開發北部客源，南北並重齊頭並進，提供更快速、更完整的銷售網絡，讓聲寶的產品更加遍布全台。

經營方針持續經由組織調整、產銷資源整合、工作流程重整及管理模式改善，營造員工共榮團結，鼓舞組織士氣並提升公司經營績效。

在銷售方面，透過創新的思維模式、利用物聯網等科技技術提升產品的附加價值及行銷資源精準投入，培養忠實顧客群。在管理方面，利用新 ERP系統提升管理績效及強化公司產銷存管理，降低經營成本，另在資產方面會積極活化處理，用以創造公司最大價值。

發展策略方面，聲寶表示，著重產品面的革新與創新，除商品品質更穩定外，家電產品創新是營運主軸。確實了解愛用者需求，將設計巧思廣泛運用在商品上，追求質感、性能與商品特色升級，搭配親民的價格，帶出聲寶商品的競爭力。

今後聲寶家電商品設計將朝向優雅簡潔，產製高品質有格調，恰到好處的精緻家電，在現今台灣低迷的消費市場注入量能，吸引買氣掀起風潮。

聲寶 家電

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