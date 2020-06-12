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耕興股東會 通過每股配發6元現金股利

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

耕興（6146）今（12）日舉行股東會，會中通過配發每股6元現金股利，展望今年營運，耕興看好隨著5G商轉，將帶動包括行動終端、人工智慧AI、物聯網IOT、智能汽車等產業前景蓬勃發展，需檢測之Model數增加，有助提升耕興的檢測業績表現，並對整體營運帶來正面的挹注。

股東會由董事長黃文亮主持，全體股東出席率達86.76％，會中承認2019年度營業報告書、財務報表案和各項討論事項，並討論通過2019年盈餘分配案，在公司整體財務體質健全與營運資金充沛下，決議配發每股6元現金股利，現金配發率高達82.53％，股利已連續四年配發率均超過8成。

耕興表示，2019年營運表現因反應公司新設美國矽谷實驗室和中國設置汽車電子檢測的相關建置成本及費用，而影響公司整體毛利率、營業利益率，但受惠於行動通訊的手機和無線網通產品測試發證量及市占率持續穩居電子產品檢測市場龍頭，帶動整體營運仍保持不錯的成績，2019年度繳出稅後每股盈餘(EPS)達 7.27元，股東權益報酬率與資產報酬率也分別達18.16％及14.45％水準，帳上現金及約當現金水位約9.95億元，充分凸顯耕興現金流充沛、財務結構健全。

耕興指出，今年全球面臨新冠疫情衝擊及整體景氣不確定性因素，不管是業務接單、生產調配、人員調度、交通運輸等都考驗企業各面向彈性機制的因應策略，時序隨著大陸封城延伸至美國、歐洲，使得如何協助客戶產品研發時程的確保則存在著不確定性風險，但耕興緊急將已承接的客戶案件皆轉回台灣實驗室，因此不影響客戶訂單的結案進度。

再者，耕興在封城期間也持續與客戶維持密切聯繫，掌握所有訂單進度、承接客戶急單的需求、增加服務項目擴大接單市場的範疇等，效益逐步展開，是耕興第一季歸屬於母公司稅後淨利逆勢繳出年增0.7%，且5月營收站上3億元、擺脫連續四年平均單月營收在2.5億元左右的盤整而改寫單月營收歷史新高，推進累積今年前5月營收年增9.9%的好成績。

耕興看好2020年5G(第五代行動通訊)商轉，將帶動包括行動終端、人工智慧AI、物聯網IOT、智能汽車等產業前景蓬勃發展的明確趨勢，加上於新冠疫情期間，也推進線上數位平台、遠端視訊、遠端教學、遠端醫療、無人工廠等應用需求大幅增加，而各種5G終端裝置將會持續被研發推出，隨著需檢測之Model數增加，有助提升耕興的檢測業績表現，並對整體營運帶來正面的挹注。

股東會 營收 5G

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