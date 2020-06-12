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華邦電股東會 董事長焦佑鈞：未來景氣審慎悲觀

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

華邦電（2344）今（12）日舉行股東常會，董事長焦佑鈞表示，目前全球多數研究機構預測，今年全球GDP從-4%到-6%都有，因此，他認為未來產業市況是「審慎悲觀」，不過，他也強調，疫情衝擊全球是短暫的，預期最多二年，所以，目前華邦的研發及高雄廠建置都按原訂計畫進行。

對於今年全球景氣及市況，焦佑鈞直言：沒什麼好說！全球主要機構的研究預測都落在-4%至—6%，而華邦市佔率非常大，華邦電的產品也出現在所有民生用品中，全球GDP成長不佳時，必然影響華邦出貨，全球主要研究機構對全球GDP成長，從數字看起來是：短期間的市況非常不樂觀。

不過，焦佑鈞也指出，第二季也已進入尾聲了，而從今年累計一至五月營收來看，感覺營運受衝擊情況不大，而疫情衝擊景氣及需求已在在一至二季已發生，尚在持續中，目前看來雖然對未來的景氣審慎悲觀，但以華邦電營收來看還算穩健。

另外，焦佑鈞也表示，全球政府都因疫情刺激消費，所以，民眾身上是有錢的，只是無法正常消費，因此，目前比較難以判斷，但未來疫情減緩後，民眾出來消費，焦佑鈞認為，屆時，景氣將會快速反彈。

華邦電在營運上，焦佑鈞強調，並沒有因疫情在營運計畫上有改變，只有高雄廠2022年裝機，目前看來，仍按計畫，今、明年做二件事，新製程快速導入、良率提升、成本下降：另一件是，台中廠生產力提升，現有生產力及設備中，提升生產，可以滿足未來消費提升後的需求。在家工作、上網購物、遠端教學，這些改變，對華邦的產品需求都是有助益的。

疫情 華邦電 景氣

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