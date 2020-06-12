明泰董座致力集團整合 布局成長機會

明泰科技今（12）日舉行109年股東常會，由新任董事長黃文芳女士擔任主席，兩位法人董事臨時改派，由台鋼董事長王炯棻、律師林文鵬出任。明泰董事長黃文芳表示，公司發展將站在原本的發展策略上，個人會致力於集團整合，特別是車用的部分，透過合作及併購策略，加強發展。

明泰表示，5G企業網路端到端解決方案，公司持續在智慧能源管理、智慧工廠、智慧消防安全等場域，一邊試煉一邊優化產品技術，期許積極發展出各種垂直服務及產業互聯網應用，作為5G專網解決方案領頭羊。另外明泰也持續尋求合適的策略合作對象，尤其會以佈建車聯網為主要目標。

5G企業網路端到端解決方案橫跨公司都會網路（LAN/MAN）及無線寬頻（Wireless Broadband）網路事業體，從終端射頻單元（RU）、基站分散單元（DU）、基站集中單元（CU），及具有網路功能虛擬介面（NFVI，Network Function Virtualization Interface）和智慧物聯網（AIoT）的多接取邊緣運算（MEC，Multi-access Edge Computing）軟體整合平台，到光纖網路10G-PON、Wi-Fi 6企業級無線AP及家用路由器，明泰可客製化及彈性應用於各垂直場域。

明泰 2019年合併營收 158.26億元，年增1.39%，合併毛利率為16.5%；較前一年度毛利率13.5%增加約3個百分點，每股盈餘新台幣0.44元。會中並順利補選成大電機工程系教授謝明得擔任獨立董事，也通過將配發每股盈餘 0.44元。