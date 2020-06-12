穩懋股東會 董事長陳進財：Q3旺季照樣旺

穩懋 (3105)董事長陳進財今天在股東會後，針對下半年展望時表示，第3季為傳統旺季，儘管目前有美中貿易戰的干擾，「但第3季照樣旺，該旺的還是會旺，」他看好，各國積極布局5G，擴建基礎建設，下半年基礎健設表現不錯。

陳進財表示，新冠疫情過後，各國政府積極振興經濟，除了大灑鈔票之外，就是積極增加公共支出，尤其5G上路後，不管是中國大陸，歐洲也積極佈建基礎建設，另一方面，3D感測應用面增加，加上客戶新機推出，陳進財表示，3D感測的需求也持續成長。

為滿足市場需求，穩懋已啟動月增5,000片產能擴充計畫，預計第3季旺季陸續投產，月產能達4.1萬片。今天穩懋股東會中順利通過去年度盈餘配發7元現金股利。