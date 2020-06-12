華為晶片比重上看50% 瑞銀升聯發科至555元

台股遇美股空襲，聯發科（2454）股東會報佳音，早盤大跌後快速反彈，瑞銀證券最新報告看好，聯發科受惠華為新禁令，未來華為將有一半的晶片來自聯發科，加上OPPO、VIVO、小米瓜分華為市占，推薦積極買進，目標價提高到555元。

目前外資圈對聯發科最高目標價，是滙豐證券喊675元，高盛的600元也有「六」字頭，再次麥格理565元，瑞銀555元排第四。另外同樣給到500元之上，還有摩根士丹利、摩根大通、瑞士信貸、美銀證券、里昂證券、瑞穗證券，多達十家外資。

瑞銀表示，美國對華為祭出新限制，一些說法不看好聯發科，甚至提到聯發科不敢接華為單，但聯發科供貨正常，說不敢接單實在不合理。看向更長的未來，聯發科還會接更多華為單。

瑞銀說明，華為將擴大採用聯發科晶片，主因新禁令一旦啟動，華為將無法和高通合作，海思晶片也面臨生產挑戰，能夠匹敵就只有聯發科。過去華為晶片來源高達七成在海思，聯發科僅10%-15%，但未來此一結構將翻轉。

瑞銀進一步分析，聯發科通常供貨華為較低階的晶片，不過未來華為5G中高階晶片也需要聯發科，推算最快明年華為來自聯發科晶片的比重上看五成。先前瑞銀預測，聯發科明年出貨華為5,000顆晶片，現在看來還會成長。

此外，瑞銀也看好，新禁令牽動OPPO、VIVO、小米市占擴張，同樣有利聯發科。值得注意華為去年庫存增加了七成，新禁令生效前也擴大拉貨，因此瑞銀推測，板塊挪移的效益明年才顯現，屆時有望再推升聯發科評價。

瑞銀將聯發科明年每股純益（EPS）預測大幅提高兩成，今、明、後年EPS預估20.1元、26.7元、27.5元；看好聯發科今年就會賺進「兩個股本」。